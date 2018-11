Inotán mérték össze tudásukat megyénk tűzoltói

Szakmai versenyen mérették meg magukat a napokban Veszprém megye hivatásos tűzoltói.

A leggyakrabban előforduló, élethez hasonló káresemények szimulációi között szerepelt füsttel telített helyiségből való mentés, közúti balesetben megsérült és elhunyt személyek mentése, illetve kiemelése, de a versenyző csapatoknak vezetéstechnikai összecsapáson és faszeletelésen is helyt kellett állniuk – olvasható a katasztrófavédelem honlapján.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A versenyt az inotai hőerőmű területén rendezték. A rendezvényt reggel nyolc órakor Csillag István tűzoltó alezredes, megbízott igazgatóhelyettes nyitotta meg, majd a versennyel kapcsolatos tudnivalókról, a versenyszámokról és a feltételekről Kovács Péter tűzoltó alezredes, megyei tűzoltósági főfelügyelő tartott technikai eligazítást a résztvevőknek.

A csapatoknak először írásbeli tesztkérdések helyes megválaszolásával kellett számot adni elméleti tudásukról, majd favágáson, tesztvezetésen, frontális közúti balesetnek szimulált eseménynél és tűzoltási feladatban kellett bizonyítani felkészültségüket, rátermettségüket.

Az egész napos verseny után Dányi Béla tűzoltó dandártábornok, megyei igazgató adta át a csapat- és egyéni dobogósok díjait: a serlegeket, érmeket és okleveleket. A csapatok együttes szereplése mellett számított az egyéni eredmény is több kategóriában.

A versenyen gépjárművezető kategóriában díjazottak:

Józsa Balázs c. tűzoltó főtörzsőrmester (Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság)

Osváth István c. tűzoltó főtörzsőrmester (Veszprémi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság)

Istenes László c. tűzoltó főtörzsőrmester (Pápai Hivatásos Tűzoltó-paracsnokság)

Az egész napi teljesítményük alapján a legjobb irányítók:

Bognár Csaba Géza tűzoltó százados (Veszprémi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság)

Visi Ferenc Ágoston tűzoltó főhadnagy (Ajkai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság)

Gscheidt Tamás Róbert tűzoltó főhadnagy (Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)

Díjat vehettek át a legjobb beosztott tűzoltók is:

Sümegi László tűzoltó őrmester (Veszprémi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság)

Nagy Miklós tűzoltó őrmester (Veszprémi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság)

Molnár Ádám Zsolt tűzoltó őrmester (Ajkai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság)

Csapatban legjobban teljesített:

Veszprémi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság