Interaktív baleset-megelőzési foglalkozást tartottak Veszprémben

Interaktív baleset-megelőzési foglalkozáson beszélt a biztonságról Pintér József címzetes rendőr főtörzszászlós, baleset helyszínelő a veszprémi Szilágyi Keresztény Iskola ötödik osztályos diákjainak a Veszprémi Rendőrkapitányságon, közölte Aradi Virág megyei rendőrségi sajtóreferens.

Pintér József felhívta a figyelmüket egyebek között a biztonságos kerékpáros közlekedésre, a közúti jelzőtáblákra, a jobbkéz-szabályra, a bukósisak jelentőségére. A baleset helyszínelő megmutatta nekik, hogyan kell jól beállítani a fejvédőt. Azt is tanácsolta a diákoknak, hogy biztonságuk érdekében gördeszkázásnál, görkorcsolyázásnál és rollerezésnél is használjanak fejvédő sisakot. Beszélt a gyerekeknek arról is, hogy a gyalogos közlekedésnél veszélyes lehet, ha fülhallgatókat helyeznek a fülükbe, mert így nem hallják a környezetüket, és szintén veszélyeztetheti biztonságukat a kapucni, ami megakadályozhatja a látást például zebránál. Az előadó kiemelte, a biztonsági öv használata a járművekben kötelező, nem csak a járművezető, de utasai számára is, és használata életeket menthet! A foglalkozás végén a diákok megnézték azokat az autókat, amelyek baleseteknél sérültek meg. Így láthatták, milyen következményekkel járhat, ha valaki nem tartja be a közlekedési szabályokat.

