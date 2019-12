Ismét felgyújtották a kukákat a Haszkovó úti lakótelepen

Felgyújtottak ismeretlenek több szelektív hulladékgyűjtőt Veszprémben, a Haszkovó úti lakótelepen, a Klapka György és a Diósy Márton utcákban, mondták el felháborodva olvasóink.

Szétégett szelektív gyűjtő, kiömlött, elégett szemét és felháborodott lakók fogadnak az említett utcákban. Az emberek név nélkül azt mondták, nagyon elkeseredtek a történtek miatt, és nem értik, miért tesznek ilyet egyesek, amivel nagy kárt okoznak, sok ember életét megkeserítik, mert nem tudják szelektíven gyűjteni a hulladékot, és így tönkreteszik a környezetet is. Egy anya arról beszélt, hogy reggel a gyermeke látta a tartalmával együtt szétégett kukát, és nem értette, ez miért történt.

– Szörnyű, hogy ilyesmit látnak a gyermekeink és mi magunk is – jegyezte meg egy másik lakó. Hozzátették, remélik, elfogják a tetteseket.

Nem ez volt az első eset a környéken. Megírtuk már, hogy augusztusban minden hétvégén felgyújtották a szelektív hulladékgyűjtőket a veszprémi Klapka György, illetve a Diósy Márton utcában, utóbbi tűzben több autó is megégett. A lakók a tűzoltókat és a rendőrséget is kihívták. A lángokat a veszprémi tűzoltók oltották el, adódott, hogy autó is megsérült a tűzben. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat tűzvizsgálatot indított.

Ismét megkerestük az illetékeseket, válaszaikat később közöljük.