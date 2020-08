Ittas lehetett a teherautóval villanyoszlopnak hajtó nyárádi férfi

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy NEMES GÁSPÁR agrármérnök (Devecser, Noszlop, Ajka) 88 éves korában váratlanul elhunyt. Utolsó útjára kísérjük 2020. augusztus 29-én, szombaton 11 órakor Ajkán a köztemetőben. Gyászoló család

„Édesanyám, még most is hallom hangodat, Elporladt kezed még most is simogat.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TÖREKI ERNŐNÉ szül. Nigó Irma 82 éves korában elhunyt. Hamvait augusztus 29-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra az ajkai új temetőben. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SCHUMACHER FERENCNÉ szül. Steierlein Teréz életének 94. évében örökre megpihent. Temetése 2020. augusztus 28-án, pénteken 17 órakor lesz a szentjakabfai temetőben, a templomban 16 órakor kezdődő engesztelő szentmisét követően. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BÓDIS LÁSZLÓ volt honvédségi dolgozó 72. életévében elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2020. augusztus 29-én 15 órakor polgári szertartás szerint az ösküi temetőben történik. Kérjük, hogy a koszorúra szánt összeget egy választott alapítvány részére utalják, tőle pedig egy szál virággal búcsúzzanak. Gyászoló felesége és családja

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ZENYIK KÁROLY 65 éves korában elhunyt. Temetése 2020. augusztus 27-én 13 órakor lesz az ösküi temetőben. Gyászoló család

Ma is csak úgy, mint réges- régen. Ő volna végső menedékem. Mindent, mi fáj s szívem tépi, elpanaszolnék sorra néki. Fejem keblére hajtanám, ha élne még az Édesanyám. Fájó szívvel tudatjuk, hogy Édesanyánk, POLÁCSKA JÁNOSNÉ Rózsika néni, szül. Nagy Rozália 2020 év augusztus 20 napján, életének 83. évében drága szíve megszűnt dobogni. Drága halottunkat 2020. év augusztus 28 napján 15 óra 30 perckor a sümegi temetőben ( 8330 Sümeg Tapolcai utca 20) helyezzük örök nyugalomra.

"Megállt a szív, megállt a kéz, Nincsen szó az ajkadon. Szívünkben örökké élsz, Mert szerettünk nagyon." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZABÓ JÁNOSNÉ szül. Szegi Rozália 85 éves korában csendesen megpihent. Temetése 2020. augusztus 27-én, csütörtökön 12.30-kor kezdődő gyászmisét követően lesz a badacsonytomaji temetőben. Gyászoló család

„Bennünk él egy arc és végtelen szeretet, amit tőlünk soha de soha senki el nem vehet.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy STRAUB JÁNOS 78 éves korában tragikus hirtelenséggel örökre megpihent. Végső búcsút augusztus 27-én, csütörtökön a 15.15 órakor kezdődő gyászmise után 16 órakor veszünk tőle a nagyvázsonyi temetőben. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DR. KŐVÁRI ISTVÁNNÉ 96 éves korában elhunyt. Temetése 2020. szeptember 1-én 13 órakor lesz a veszprémi Dózsavárosi temetőben. Gyászoló család

„A szeretet soha el nem múlik” Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy STADLER FERENC JÁNOSNÉ szül. Ogonovszky Janka Mária temetése 2020. augusztus 28-án, pénteken 15 órakor lesz Veszprémben a Vámosi úti temetőben. Utolsó útjára egy szál fehér virággal kísérhetik el, akik részt vesznek a gyászszertartáson. A szertartás utáni gyászszentmisére a nemesvámosi Fatima templomban 16 órai kezdettel kerül sor. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak és a szertartáson részt vettek. Gyászoló szerettei

"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, elpihent a kéz, mely értünk dolgozott, lelkünkben élni fogsz, míg szívünk dobog, Te számunkra nem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk JANNI FERENCNÉ szül. Kovács Teréz 80 éves korában elhunyt. Temetése 2020. augusztus 28-án, 17 órakor lesz az olaszfalui temetőben. A gyászoló család

Mély fájdalommal búcsúzunk egy csodálatos apukától, egy tiszta szívű embertől és kivételes tanítótól CSUTA BÉLA 50 éves korában elhunyt. Temetése 2020. augusztus 27-én, csütörtökön 15 órakor lesz a veszprémi Dózsavárosi temetőben. Gyászoló felesége és gyermekei

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KISS JÁNOS 72 éves korában elhunyt. Temetése 2020. augusztus 29-én 15 órakor lesz a Vámosi úti temetőben. Gyászoló család

Emlékezünk PUNK LÁSZLÓ szakács várpalotai majd berhidai lakos halálának 10. évfordulóján. Örökké bánatos édesanyja

"Adhat az élet márványkőből palotát, Csak egyet nem adhat kétszer, Drága jó édesanyát." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy LENNERT ISTVÁNNÉ szül.: Kovács Terézia életének 78. évében elhunyt. Temetése 2020. augusztus 28-án 13 órakor lesz a Vámosi úti temetőben. Gyászoló család

Édesanyánk, nagyanyánk ÖZV. FÁTH JÓZSEFNÉ született: Reider Teréz 2020. április 17-én elhunyt. A temetés napján bemutatott online gyászmise után 2020. augusztus 28-án 17.30 órakor a veszprémfajszi templomban szentmise keretében emlékezünk rá. Gyászoló család

"Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni, Búcsúztam volna tőletek, De erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek." Fájó szívvel tudatjuk, hogy STENGER LAJOS életének 89. évében csendesen megpihent. Temetése 2020. augusztus 24-én 15 órakor lesz a kupi temetőben. Szerető családja

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KÓLINGER JÓZSEF 79 éves korában örökre megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2020. augusztus 29-én 9 órakor lesz a veszprémi Vámosi úti temető szóróparcellájában. Kérjük, hogy kegyeletüket 1 szál virággal róják le. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket utolsó útjára elkísérik, gyászunkban bármily módon osztoznak. Gyászoló szerettei

De én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét; meghallgat engem az én Istenem! Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett nagynénénk SARODI ILONA életének 95. évében elhunyt. Temetése 2020. augusztus 25-én, kedden 14.30-kor lesz a tapolcai régi temetőben. A szertartás előtt a gyászmise a temető kápolnájában 14 órakor kezdődik. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkisérik. Gyászoló rokonai

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy CSEHI FERENC 63 éves korában hosszantartó betegség után örökre megpihent. Utolsó útjára 2020. augusztus 29-én 13 órakor kísérjük a veszprémi Dózsavárosi temetőben. Gyászoló család