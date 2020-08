Ittasan vezetett egy pár Balatonfüreden

Az autó a férfié volt, aki átadta a volánt a barátnőjének. Mindketten alkoholt fogyasztottak.

A német rendszámú autó sofőrjét augusztus 9-én, hajnalban igazoltatták a rendőrök Balatonfüreden. A 26 éves medgyesbodzási nő ivott, ráadásul nem volt vezetői engedélye sem – tudtuk meg Kucsera Katalin rendőrségi sajtóstól.

Az autóban utazó 33 éves dunaszekcsői férfinél szintén elszíneződött az alkoholszonda. A rendőrök azt is megtudták, hogy az autó a férfié volt, aki úgy adta át a vezetést a barátnőjének, hogy a nő is fogyasztott alkoholt. A sofőrt és utasát is előállították a Balatonfüredi Rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként kihallgatták őket. A 26 éves nő ellen járművezetés ittas állapotban vétség, 33 éves dunaszekcsői barátjával szemben pedig járművezetés tiltott átengedése vétség gyanúja miatt folyik büntetőeljárás. A nővel szemben amiatt, hogy nem volt vezetői engedélye, szabálysértési feljelentést tettek a rendőrök.