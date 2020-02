Jogosítvány nélkül okozott balesetet, sérült utasait a helyszínen hagyta a csabrendeki férfi

Segítségnyújtás elmulasztása miatt emelt vádat a Veszprémi Járási Ügyészség egy 31 éves férfi ellen, aki személygépkocsijával több ütközést követően egy árokban állt meg, majd sérült utasait hátrahagyva távozott.

A Csabrendek környékén lakó férfi nem rendelkezik vezetői engedéllyel, ennek ellenére külföldön vásárolt egy személygépkocsit, és azt rendszám nélkül használta.

2019. szeptember elején az elkövető találkozott a helyi bolt előtt italozó barátaival, majd a négy férfit a személygépkocsijával átvitte a szomszédos település kocsmájához, ahol azok folytatták a szórakozást, ő maga azonban nem ivott. A társaság este fél tíz körül jött el a kocsmától, a terhelt pedig autózni vitte őket. A férfi Nemeshany belterületén a rutintalanságából fakadóan megcsúszott, és az autóval egy lakóház falának ütközött, melytől a ház fala megrongálódott, az autó egyik kereke pedig defektes lett.

A férfi ennek ellenére továbbhajtott, és ezután ütközések sorozatát szenvedte el. Nekiment egy másik ház kerítésének, ahol két oszlopot kitört, és érintőlegesen az ott lévő épület falát is súrolta, majd egy utcán parkoló személygépkocsit tört össze, miközben a másik kereke is defektet kapott. A férfi még ekkor sem állt meg, s miután lámpája is elromlott, kivilágítatlanul igyekezett minél gyorsabban elhagyni a helyszínt, ám a település végénél az egyre inkább irányíthatatlan autóval árokba csúszott. Az autóban ülők kiszálltak a gépkocsiból, akik közül az egyik utasnak látható sérülései is voltak.

A férfi ennek ellenére segítséghívás nélkül, gyalogosan távozott, a nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett barátoknak pedig egy másik, arra járó gépjármű utasai nyújtottak segítséget. A férfival szemben az ügyészség tárgyalás mellőzésével büntetővégzésben végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását és a járművezetéstől történő eltiltását indítványozta a Tapolcai Járásbíróság felé.