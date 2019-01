Káptalanfai mészárlás: Saját felelősségére hazament az anya a kórházból

A kislányom a kezemben volt, amikor a lövés érte, de részletekre nem emlékszem, olyan gyorsan történt minden, ezt mondta a káptalanfai asszony, aki saját felelősségére hazamehetett a kórházból szombaton.

Úgy tudjuk, nagyon rossz lelki állapotban van, miután január 10 én, este egy lövöldözésben egy osztrák férfi a férjét lelőtte, két lányát életveszélyesen megsebesítette, az asszonynak súlyos sérüléseket okozott, majd a férfi önmagával is végzett. A rendőrségtől megtudtuk, az illető az általa vitt kutyát is lelőtte.

Káptalanfa polgármestere segített neki

A negyvenéves asszonyt, akit több lövés is ért, megműtötték Veszprémben, majd Budapesten, szombaton pedig saját felelősségére gyermekei, rokonai közé mehetett a kórházból. Csordás Gáspár, Káptalanfa polgármestere segített neki, a falu elöljárója saját autójával vitte haza a nőt Budapestről, akinek további kezelésekre, kontrollokra vissza kell majd utaznia a kórházakba.

Az anya, akinek tudomásunk szerint tizenegy gyermeke van, nem abba a házba ment, ahol a borzalmak történtek, hanem egyik fiához, akinél a gyermekek is tartózkodnak. Az asszony nem emlékszik a tragédia részleteire, a kislányát kezében ölében tartotta, amikor a lövések érték, a történtek mélységesen megviselték, úgy tudjuk, nagyon rossz lelki állapotban van. Most az a legfontosabb számára, hogy kisebb és nagyobb lánya felépüljön, illetve az otthon levő kisebbek kicsit megnyugodjanak, és ebben remélhetőleg az is segít majd, hogy ő velük van.

N em lehet visszaköltözni a házba

Tamás László János, a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgatója a hároméves kislány állapotáról szombaton azt mondta, hogy az ütéstől származó koponyasérülés miatt továbbra is életveszélyes állapotban van. Információnk szerint a másik életveszélyes sérült, a kislány nővére, egy 22 éves nő állapota stabil.

Csordás Gáspár polgármester arról is beszélt, hogy a ház, ahol a családot a mészárlás érte, a történtek miatt olyan állapotban van, hogy oda nem lehet visszaköltözni, amíg alaposan ki nem takarítják. Ebben is segíti a családot az önkormányzat.

Korábban beszámoltunk róla, egy 57 éves osztrák állampolgárságú, Bécsben élő férfi január 10-én 21 óra körül megjelent 22 éves élettársa szüleinek káptalanfai otthonánál, ahol családi konfliktus miatt először a házban tüzet okozott, majd rálőtt az ott tartózkodókra. A támadás következtében a nő 52 éves édesapja a helyszínen életét vesztette, 40 éves édesanyja súlyos, míg a nő és három éves húga életveszélyes sérüléseket szenvedett. A keletkezett tűz által egy másik, hat éves lánytestvér sérüléseit a mentőszolgálat munkatársai a helyszínen ellátták. Az osztrák férfi tettét követően saját magával is végzett a helyszínen. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság több ember, részben 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntett kísérlet gyanúja miatt indított eljárást.