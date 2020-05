„Kemény” fiúk raboltak Berhidán – aztán egyikőjük az ágyneműtartóba bújt a rendőrök elől

A várpalotai rendőrök a bejelentést követően néhány órán belül előállították a rablás gyanúsítottjait, akik közül az egyik férfi egy ágyneműtartóban bújt el a hatóság elől.

A rendőrségre 2020. május 6-án 21 óra körül érkezett bejelentés arról, hogy Berhidán két férfi egy ismerősüktől elvette a telefonját és a kerékpárját – adja hírül a police.hu. A helyszínre érkező rendőröknek a bejelentő elmondta, hogy hazafelé tartott a városban, amikor találkozott egy 23 éves ismerősével. A férfi cigarettát kért tőle, de mivel nem kapott, ezért szóváltást követően megütötte őt, majd a nála tartott késsel meg is félemlítette. Ezt követően együtt továbbmentek, majd a másik elkövető házánál megálltak. A sértett beszélgetett az ott lakóval, és megmutatta neki a telefonját is. A készüléket azonban a 29 éves férfi nem a tulajdonosának adta vissza, hanem a 23 éves férfinak nyújtotta át, aki ezúttal is többször megütötte a sértettet, és a telefonján kívül a biciklijét is elvette.

A rendőrök a bejelentést követő egy órán belül azonosították a feltételezett elkövetőket. A 29 éves férfit az otthonában fogták el, a másik személyt pedig egy használaton kívüli épületben, egy ágyneműtartóban elbújva találták meg. Előállították, őrizetbe vették és gyanúsítottként kihallgatták őket.

Mindkettejük ellen rablás bűntett, míg a 23 éves gyanúsított ellen garázdaság bűntett és könnyű testi sértés vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt is folyik eljárás a Várpalotai Rendőrkapitányságon.

A gyanúsítottak terhére rótt rablás miatt 5 évtől 10 évig terjedő szabadságvesztés szabható ki, ezért a szökés és elrejtőzés, továbbá a bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt az ügyészség a letartóztatásukra tett indítványt a Veszprémi Járásbíróságnak.

A bíróság az ügyészi indítvánnyal egyetértve a gyanúsítottak letartóztatását egy hónapra elrendelte.