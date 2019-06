Kést rántott egy férfi a rendőrökre a Somlónál

Kést rántott egy férfi a rendőrökre egy Somló melletti faluban, szombaton, tudtuk meg az Ultimátum Állatvédelmi Alapítvány képviselőitől.

Az állatmentők elmondták, szombaton azzal hívták fel őket telefonon, hogy a faluban egy férfi több kutyát is rövid láncon tart, amely egyiknek a nyakába is belenőtt. Az állatmentők felkeresték a helyszínt, és egy nő, elmondásuk szerint a férfi élettársa nyitott nekik ajtót. Rövidesen előkerült a férfi is, aki besietett a házba, miközben a kerti ajtót élettársa előtt is becsukta, így a nő az utcán rekedt az állatmentőkkel.

Közben a férfi szomszédjában lakó rokona kiment az utcára, és káromkodva, kiabálva szidta az állatmentőket, akik erre hívták a rendőrséget, akik hamarosan meg is éreztek. Bementek a férfi udvarába, és az állatmentők egyszer csak azt hallották, hogy a rendőrök kiáltották:”dobja el a kést!” Erre az utcán várakozó állatmentők is befutottak az udvarba, és látták, amint a férfi földre ejtette a kést. Azt is elmondták, az illetőt a rendőrök megbilincselték, és elvitték. Beszéltek arról is, hogy a kutyák további sorsával kapcsolatban is kérik a rendőrök segítségét, akik perceken belül segítettek nekik a helyszínre érkezve, ugyanis nem lehet tudni, mivel végződhetett volna a kiabálás.

A rendőrség a történtek kapcsán azt mondta, az ügyben a főügyészség illetékes. Válaszukat később közöljük.