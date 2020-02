Kis híján a másvilágra küldte párja volt férjét az úrkúti vádlott

Egy féltékeny fiatalember majdnem megölte vetélytársát, amiért a törvényszék két év börtönre ítélte. A büntetést keveslő ügyész fellebbezett a döntés ellen.

A szerelmi történet akár tragédiával is végződhetett volna tavalyelőtt nyáron. A 21 éves L. Zoltán tavasszal került szerelmi kapcsolatba kolléganőjével, akinek volt férje is ugyanazon a munkahelyen dolgozott. A fiatalember gyakran felment az asszony ajkai lakására, de azt nem tudta, hogy egykori férje is ott lakik még a közösen nevelt gyerekekkel. Az úrkúti vádlottnak nem tetszett, hogy barátnője rendszeresen beszélget munka közben volt hitvesével, sőt az ellen is ágált, hogy az asszonynak mindennél előrébb valók voltak a gyerekei.

A bírósági ítélet szerint L. Zoltán úgy érezte, hogy a nő őt csak hitegeti, mert valójában még mindig kapcsolatot tart fenn volt férjével. Ezt a nő tagadta, de a fiatalember nem hitt neki, ezért 2018. július 3-án este, amikor az úrkúti házban nyugovóra tértek, a féltékeny férfi hajnalban belenézett kedvese telefonjába. Amikor meglátta, hogy a volt házastársak egymással leveleznek, találkozót egyeztettek, igencsak felhúzta magát. Felöltözött, magához vette a símaszkját, viperáját arra az esetre, ha netán kést rántana a megtámadott férj.

Robogójával meg sem állt Ajkáig, ahol, a tömbház bejárati kódját ismerve, pillanatok alatt már ott állt a negyedik emeleti lakás ajtaja előtt. Bentről a kutya olyan hangosan kezdett ugatni, hogy felébredt a gazdája. Amikor elfordította a zárban a kulcsot, az addigra már símaszkot és kapucnit fejére húzó vádlott támadásba lendült: kinyitotta az ajtót, s a következő pillanatban karbonmerevítésű motoroskesztyűjével akkora ütést mért a gyerekeivel együtt lakó apa nyakára, hogy az rögtön elterült a földön úgy, hogy előtte beverte a fejét a falba és a járólapba. Ekkor az agresszív vádlott a nála 30 évvel idősebb, húsz centivel alacsonyabb férfi mellkasára térdelt, majd újabb ütéseket mért rá. Eközben kiesett a zsebéből a vipera, amelyet végül nem használt.

Noha a támadó egy szót sem szólt, a sértett ennek ellenére felismerte, többször a nevén szólította, s kérte, ne bántsa, és hagyja el a lakást. A zajokra a két kiskorú gyerek is felébredt, akik sikoltozni kezdtek. Szerencsére megjelent az egyik hölgy lakó is, aki felajánlotta segítségét. Erre a vádlott abbahagyta a bántalmazást, s kiszaladt a lakásból. Az épület előtt vette észre, hogy kiesett a zsebéből robogója kulcsa, amiért visszament a lakásba. A házigazdát a fején ért törésekkel szállították kórházba. Amikor négy nap múlva rosszul lett, ismét kórházba került, ahol az elrepedt lépét eltávolították, mert közvetlen életveszély alakult ki nála.

A szabadlábon védekező L. Zoltánt a Veszprémi Törvényszéken Varga Gábor bíró két év börtönbüntetésre ítélte életveszélyt okozó testi sértés és magánlaksértés bűntette miatt. Az ügyész enyhének tartotta az ítéletet, ezért fellebbezett, így a perben a végső szót a Győri Ítélőtáblán mondják ki.