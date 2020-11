Közlekedés hidegben, ködben: sokat tehetünk a biztonságért!

Nézessük át szakemberrel autónkat, amelynél minden indulás előtt érdemes több mindent ellenőrizni, ezt javasolta egyebek mellett a rendőrség és Bakonyvári Ferenc veszprémi karosszéria lakatos mester a biztonságos téli közlekedés érdekében.

A hideg hónapokban rövidebbek a napok, és párás, ködös, csapadékos idő nehezíti a közlekedést. Ezért, a biztonság érdekében, nagyon fontos, hogy alkalmazkodjunk a megváltozott körülményekhez, és erre készítsük fel autónkat. A rendőrség azt tanácsolta, minden indulás előtt távolítsuk el a szélvédőről a párát, jeget, havat, illetve a szennyeződést, és ne csak tenyérnyi helyen, magunk előtt! A havat takarítsuk le a jelző- és világító berendezésekről is, és lehetőleg a motorháztetőn, az autó tetején, meg a csomagtartón se hagyjuk ott, mert közlekedésnél leesik, ami másokat veszélybe sodorhat. Indulás előtt ellenőrizzük a világítóberendezéseket, így a tolatólámpát is! Töltsük fel az ablaktisztító tartályt téli szélvédőmosó folyadékkal, és ellenőrizzük az ablaktörlő gumik állapotát. Ne induljunk el a párás autóval: a szélvédők szárításának legjobb és leggyorsabb módja, ha az üvegekre irányítjuk, és intenzív fokozatra kapcsoljuk a légkondicionálót.

Ellenőrizzük, illetve ellenőriztessük a gumiabroncsokat is, a nyomást, a bordázat mélységét. Lehetőleg ne használjunk négy milliméternél kisebb mintázat-mélységű gumiabroncsot, a téli gumit időben szereltessük fel. Téli reggeleken párás, deres és száraz útszakaszok válthatják egymást, megváltozhatnak a tapadási körülmények, ezért vezessünk nagyon körültekintően. Nagyon óvatosan közelítsük meg a zebrákat, mert a gyalogosok esernyővel, kapucnival is közlekednek, ami akadályozza őket a kilátásban. A rövid nappalok, a korai sötétedés miatt számítsunk lakott területen kívül is munkába, iskolába, igyekvő gyalogosokra, kerékpárosokra, akik nem mindig viselnek láthatósági mellényt.

Gyakoriak lehetnek a ködös napok, illetve a ködszitálás is, ami még nagyobb odafigyelést igényel közlekedéskor.

A köd különösen a lakott területen kívüli utakon lehet veszélyes, ahol a páraréteg átláthatatlan is lehet, és a járművezető nem tudhatja, milyen akadályok adódnak. Az egyik legfontosabb, hogy ilyenkor csökkentsük a sebességet, és a megengedettel se menjünk! Növeljük a követési távolságot, és lehetőleg ne előzzünk. Különösen veszélyes lehet, amikor hirtelen érkezünk ködfoltba, mert ekkor azonnal csökken a látótávolság, és nem tudhatjuk, milyen veszélyek, kockázatok adódhatnak. Ilyen időben fárasztóbb a vezetés, elfárad a szemünk a feszült figyelem miatt, ezért nagyon fontos, hogy hosszabb utaknál tartsunk gyakrabban pihenőt.

Ködben mindig használjunk ködfényszórót, ha ez nincs az autónkon, kapcsoljuk be a tompított fényszórót. Ne használjuk a távolsági fényszórót, mert az erős fény a páraszemcsékről visszaverődve vakító, átláthatatlan fehér falat képez. Útközben is nagyon figyeljünk a folyamatos páramentesítésre. Ha bármilyen okból kiszállunk az autóból, lakott területen kívül mindig vegyük fel a fényvisszaverő mellényt, ami életet menthet! Amikor hóban indulunk útnak, tegyünk az autóba meleg ruhát, takarót, forró teát, élelmiszert, tegyünk a csomagtartóba lapátot, hóláncot.

-A téli közlekedés előtt célszerű átnézetni autónkat szakemberrel, aki egyebek mellett ellenőrzi az olajszinteket, illetve ellenőrzi, és adott esetben elvégzi az alvázvédelmet. Átnézni az autó fűtőberendezését, a hátsó üveg fűtőszálainak működését. Így biztosak lehetünk abban, hogy olyan műszaki állapotú autóval indulunk útnak, ami alkalmas a megváltozott útviszonyon való közlekedésre, jegyezte meg a veszprémi Bakonyvári Ferenc. A karosszéria lakatos mester javasolta, hosszabb útra csak tele tankkal induljunk el, és arra alkalmas helyen próbáljuk ki az ABS blokkolásgátló rendszer működését, ami hirtelen fékezéskor megakadályozza az autó megcsúszását.