Csalással jutott nagy vagyonhoz a veszprémi férfi

Egy testvérpár megfenyegetett egy tanút, egyikük pedig 47 millió forintos kárt okozott üzlettársának. Az elsőfokú ítéletet kismértékben súlyosbította a törvényszék.

A veszprémi B. Iván Tamás 2013 tavaszán egy vállalkozóval elhitette, hogy remek üzletet tudna kötni az osztrák Media Markttal, ha feldogoznák a tőlük behozott elektronikai hulladékot. Az ajánlat szerint mindketten 50 millió forintot tennének az üzletbe, a befektetés másfél év alatt megtérülne, onnantól havonta 2-3 millió lenne a nyereség. Hosszas győzködés után a vállalkozó elfogadta az ajánlatot, majd adott ötmilliót cégalapításra.

Az év októberében csomádi székhellyel megalakult az Electroparts Plus Kft., fióktelepnek egy várpalotai címet jegyeztek be. Fő tevékenységnek a fémmegmunkálást tüntették fel. A becsapott vállalkozó három alkalommal összesen 44 millió forintot utalt át a 46 éves vádlottnak, aki teljeskörűen intézte a cég ügyeit. A befektető olvasatlanul írta alá a különböző papírokat, ugyanis megbízott társában. Az osztrákokkal „kötött”, a valóságban nem létező szerződés szerint hetente kamion hozza majd be a bontásra váró termékeket. A sértett abba is beleegyezett, hogy a jövőben autóbontással is foglalkozzanak, aminek a vádlott nem igazán tett eleget.

A bírósági ítéletben az is szerepel, hogy B. Iván Tamás az év őszén azt hazudta, jó üzlet lenne, ha pályáznának egy királyszentistváni olajfinomító bontására. A vállalkozó erre az ötletre 17 millió forintot adott át a csalónak. Rövidesen kiderült, semmilyen szerződés nem létezik, a bankszámlán egy fillér sincs. Megállapította a bíróság azt is, hogy a vádlott legkevesebb 22 millió forintot tulajdonított el, a többit a cég a látszat fenntartására fordította.

Az eljárás alatt a vádlott testvére, a 43 éves B. Csaba Péter egyszer megfenyegette azt a férfit, aki tanúja volt több pénzátadásnak. Azt mondta neki, az életével fizet érte, ha tanúskodik. Testvére egy 30- 40 centiméteres késsel a kezében fenyegette meg megöléssel a tanút.

A Veszprémi Járásbíróságon született döntést se a vádlottak, se az ügyész nem fogadta el, így a jogerős döntés a törvényszéken született meg. Bűnösnek mondták ki B. Iván Tamást kényszerítés hatósági eljárásban bűntettének kísérletében, valamint folytatólagosan elkövetett csalás bűntettében, ezért három és fél év börtönre ítélték. (Első fokon három évet kapott.) Egyúttal kötelezték a 47 millió forintos kár megtérítésére. A férfinak ki kell fizetnie a 2,8 millió forint eljárási illetéket, valamint a 872 ezer forint bűnügyi költséget. Testvérét kényszerítés hatósági eljárásban bűntettének kísérletében találták bűnösnek, amiért másfél év börtönnel sújtották, aminek a végrehajtását három évre felfüggesztették. Az ítélet jogerős.