Hiába csukták le, még a börtönből is megpróbált átverni egy idős asszonyt a pápai férfi

Újból bíróság elé állították azt a férfit, aki ismét illegálisan telefonálgatott a börtönből. Ezúttal pénzt akart kicsalni egy idős asszonytól. Négy év fegyházra ítélték.

A pápai S. Richárdról a közelmúltban írtunk, amikor zsarolás miatt 10 év fegyházra ítélték. (A börtönből illegálisan telefonált: egy idős nőtől több mint százezer forintot zsarolt ki, majd meg akarta szerezni bűntársa segítségével a traktorát.) A 34 éves vádlott a történtek ellenére változatlanul használt olyan telefonokat (mások is), amelyeket a szombathelyi börtönbe csempésztek be ismeretlenek. A nőtlen férfi 2016. május 13-án elkérte zárkatársa SIM-kártyáját, majd az illegálisan magánál tartott mobiltelefonnal felhívott egy csóti mozgássérült asszonyt, akinek azt a mesét adta be, hogy áramdíjtartozás miatt kikapcsolják nála a villanyt, az órát pedig leszerelik. Az idős hölgy rögtön felhívta a lányát, aki megnyugtatta, hogy nincs tartozásuk, nehogy pénzt adjon bárkinek is.

A pápai vádlott két órán belül háromszor is hívta az asszonyt, akivel közölte: 320 ezer forintos tartozásról van szó. Óvatosságból minden alkalommal rákérdezett, hogy mikor jön haza a lánya, aki időközben értesítette a rendőrséget, mert világos volt számára, hogy csalóval van dolguk.

S. Richárd türelmetlen volt, mert egy idő után óránként hívta leendő áldozatát, majd emelte a tétet. Azt közölte az asszonnyal, hogy a vízdíjtartozással együtt 420 ezer forintot kell beletennie egy borítékba, amelyet majd adjon át az őt felkereső személynek. A vádlott ezután felhívta édesanyját, hogy menjen el Csótra, mert egy néni átad neki egy borítékot, amelyben annak a két telefonnak az ára van, amelyeket a háziasszony fiának vett. Eleinte minden a tervek szerint történt: a többszörösen büntetett férfi anyja átvette az udvaron a 210 ezer forintot tartalmazó borítékot, de már nem tudott visszamenni a rá váró kocsihoz, mert a lakásban várakozó rendőrök feltartóztatták.

S . Richárd tagadta a bűnösségét, mondván, az egyik zárkatársa tervelte ki az akciót, ő csak segített megszervezni a pénz elhozatalát. A pápai bíróságnak egyértelmű volt, hogy a zárkatársak összebeszéltek, hogy mentsék S. Richárdot. Ahogyan előadták a telefonálás körülményeit, az teljesen életszerűtlen volt.

A per a Veszprémi Törvényszéken vált jogerőssé. S. Richárdot csalás bűntettének kísérlete miatt négy év fegyházra ítélték azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható.

