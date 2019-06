A világűrből is látni lehetett a nyirádi füstöt – videó

Szigetelőanyag és alapanyagok égtek egy nyirádi gyár tárolójában pénteken délelőtt, a sűrű, vastag füstöt a világűrből is látni lehetett.

Mint korábban megírtuk, szigetelőanyag égett egy nyitott tárolóban Nyirádon, mintegy kétezer-ötszáz négyzetméteren. Ötszáz négyzetméteren a száraz fű is meggyulladt, és egy targonca szintén lángra kapott.

A tüzet kísérő sűrű füstöt több olvasónk is megörökítette, egy friss műholdas animáció pedig azt mutatja be, hogy a világűrből is látni lehetett: