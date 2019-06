Megvédték címüket a zirci tűzoltók

Egymás után másodszor választotta a megye legjobb önkormányzati tűzoltóságának a Zirci Önkormányzati Tűzoltóságot a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, Dányi Béla tűzoltó dandártábornok által 2016-ban alapított vándorserleget a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság a 2017-es után a 2018-as évi tevékenysége elismeréseként újra kiérdemelte. Első alkalommal Balatonfüred, majd Sümeg önkormányzati tűzoltósága vehette át a díjat, a legutóbbi két évben pedig Zircre került.

– Azért tölt el nagy büszkeséggel, hogy másodízben is elnyerhettük a serleget, mert ezzel a teljes szervezetünk egész éves működését ismerték el – mondta el ifj. Szelthoffer Ferenc, a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka, aki ezúton is köszönetét fejezi ki a megyei igazgatónak. Hangsúlyozza, egy tűzoltóságnak túlmenően azon, hogy a tűzoltásban, műszaki mentésben részt vesz, a tűzmegelőzésre is legalább annyi energiát kell fordítania.

Igyekeznek minden olyan civil vagy önkormányzati rendezvényen részt venni, ahol a szervezők ezt megkívánják. Jól jár ezzel mindenki, hiszen a programok színesebbé válnak a bemutatókkal, a gyerekek élményekkel gazdagodnak, az őket elkísérő szülőkkel pedig kötetlen formában tűzmegelőzési beszélgetéseket folytatnak, melynek során az éppen aktuális eseményekkel kapcsolatos teendőkre is felhívják a figyelmet.

Az iskolákban is folytatnak propagandatevékenységet a megelőzés érdekében, a III. Béla Gimnáziumnak például visszatérő vendégei a zirci tűzoltók. Szeretnék az ifjúságot a tűzoltóhivatás irányába terelni, mert nagyon fontosnak tartják az utánpótlásképzést. Terveik között szerepel, hogy megjelenjenek az általános iskolákban is. Nem titkolt céljuk, hogy az önkormányzati tűzoltóságon vagy az önkéntes tűzoltó egyesületen belül egy junior szekciót hozzanak létre, a fiatalok megyei vagy akár országos tűzoltóversenyeken is rész vehetnének.

Szintén a munkájuk elismerésének a jele, hogy pályázati úton olyan eszközökkel gyarapodtak az elmúlt időszakban, amelyekkel más tűzoltóságok nem rendelkeznek a megyében. Mindezek a gyorsabb, hatékonyabb beavatkozást teszik lehetővé a mentési munkálatok során.

– Ezt az évet is úgy szeretnénk végigdolgozni, hogy újra kiérdemelhessük a vándorserleget – összegez Szelthoffer Ferenc parancsnok. Hozzáteszi: az elsődleges cél azonban nem a díj elnyerése, hanem az, hogy a munkájukat jól végezzék, még több energiát fektessenek bele.