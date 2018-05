Milliós értékben lopott különféle tárgyakat pápai férfi

Két házba is betört és az ingatlanokból több tárgyat ellopott a megalapozott gyanú szerint egy 30 éves pápai férfi, akit a rendőrök elfogtak.

A rendelkezésre álló adatok szerint május 14-én, majd május 17-én is bejelentés érkezett a rendőrségre, miszerint betörtek két kemeneshőgyészi családi házba az elmúlt napokban. Az ingatlanokból több mint egymillió forint értékben tulajdonítottak el berendezési tárgyakat.

A pápai rendőrök alapos adatgyűjtésének eredményeként május 23-án délelőtt Pápán igazoltatták a feltételezett elkövetőt. A 30 éves pápai O.Zoltánt előállították a helyi rendőrkapitányságra, ahol a férfi beismerő vallomást tett. Gyanúsítotti kihallgatása alkalmával elmondta, hogy az első betörést május 3-án este követte el. Átmászott a lakatlanul álló ház kapuján, majd befeszítette a lakás bejárati ajtaját és onnan többek között hűtőt, mosogatógépet, csillárt, fürdőszobai szerelvényeket, továbbá fúrógépet, fűkaszát, láncfűrészt és két kerékpárt lopott el.

Néhány nap múlva egy másik kemeneshőgyészi ingatlanba is betört. Innen gáztűzhelyt, gázpalackot, láncfűrészt, szarvasagancsot és egy kerékpárt hozott el. A lopott tárgyakat saját célra használta, vagy eladta ismerősöknek, illetve a pápai használtcikk-piacon. A nyomozók május 23-án a gyanúsított otthonában, valamint kemeneshőgyészi és kemenesmagasi ingatlanokban is házkutatást tartottak, aminek során több lopott tárgyat is lefoglaltak.

O. Zoltán ellen lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a Pápai Rendőrkapitányság.