Nehezen tanult a gyermek – Anyja és annak párja fenyítették miatta

Kiskorú veszélyeztetése és kapcsolati erőszak bűntette miatt emelt vádat az Ajkai Járási Ügyészség egy 38 éves anya ellen, a 29 éves párjának pedig védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett könnyű testi sértés bűntette és becsületsértés vétsége miatt kell felelnie, amiért a nő tanulási nehézségekkel küzdő legkisebb gyermekét testileg és lelkileg is bántalmazták.

A vádirat szerint az asszony a vele szerelmi kapcsolatban álló férfit 2020 februárjában mutatta be az akkor 17, 14 és 8 éves gyermekeinek, aki ezután rendszeres látogatója lett a családnak, s a gyermekekkel is napi kapcsolatba került. A vádlottak a tanulási nehézségekkel küzdő első osztályos gyermektől a 2020 márciusában kezdődött digitális oktatás miatt rendszeresen számon kérték a házi feladatot, majd a lecke hiányosságai miatt rendszeresen szidalmazták, büntették. Megvonták tőle a szabadidős tevékenységeket, nem kapott édességet, elvették a kedvenc játékait. Ezen túl előfordult, hogy a nő barátja arcon, tarkón ütötte a sértettet, meghúzta a fülét, fakanállal körmöst adott neki, melyben az asszony nem akadályozta meg, sőt volt, hogy ő maga is pofon ütötte a gyermekét. A testvérüket ért bántalmazásnak a két másik gyermek is többnyire a tanúja volt, és kérlelték a vádlottakat, hogy ne bántsák az öccsüket, akinek, hogy védjék, többször segítettek is a házi feladat elkészítésében.

Az anya és párjának durvasága egy hónap leforgása alatt odáig fajult, hogy a gyermekkel 2020. április 17-én este 10 óra után, a délutános műszakból hazaérve mutattatták meg a leckét, majd miután hibákat találtak, szidták és megütötték a gyermeket. Az idősebb testvérek hiába kérték, hogy hagyják abba a bántalmazást, a vádlottak elhatározták, hogy megleckéztetik a kisfiút. Felszólították, hogy öltözzön, mert kiviszik az erdőbe a vaddisznókhoz. Miután elhagyták a lakást, a testvérek telefonon a nagynénjüktől kértek segítséget, aki a családjával együtt elindult hozzájuk. Eközben a nő és a férfi a gyermeket a noszlopi erdőbe vitte, kiszállította a gépkocsiból, majd elhitetve, hogy éjjel 11 óra körül otthagyják, elhajtottak a helyszínről. Pár perc múlva visszamentek érte, amikor a férfi újból megütötte és meg is rúgta a gyermeket, az anya pedig mindezt végignézte. Hazaérve Ajkára, a rokonok már vártak rájuk, s mindhárom kiskorút magukkal vitték, hogy édesapjuknak adják át őket.

Az ügyészség a vádlottakkal szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt, az anya esetében pedig azt is indítványozta, hogy a bíróság tiltsa el minden olyan foglalkozástól, melynek keretében kiskorú nevelését, felügyeletét, gyógykezelését végezné vagy ilyen személlyel hatalmi vagy befolyási viszonyba kerülne.