Nem kértek bocsánatot a vádlottak a badacsonyi tragédia áldozatának családjától

Nem ismerte el bűnösségét az előkészítő ülés után az első, minapi tárgyaláson sem S. N. elsőrendű-, és V.J., másodrendű vádlott, akik tavaly, Badacsonyban megverték H. Cs.-t, és a fiatalember meghalt.

Varga Zoltán az elhunyt unokabátyja megrendülten ülte végig a tárgyalást is. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei férfiakat halált okozó testi sértés bűntettével, és más bűncselekményekkel vádolja a főügyészség.

A mai napig nem kértek bocsánatot tőlük

– Borzalmas érzés ott ülni, és hallgatni a tragikus esetet, amikor unokaöcsém Badacsonyban meghalt – fogalmazott Varga Zoltán. Megrendülten, keserűen beszélt arról is, hogy a mai napig nem kértek bocsánatot tőlük a vádlottak, és nem néztek a családtagok szemébe, akik a mai napig gyászolnak, hiszen a fiatalember hatalmas űrt hagyott maga után. Úgy monda, valamennyi tárgyaláson ott lesz, mert érdekli, hogy mi történt azon az éjszakán Badacsonyban, amikor meghalt szeretett unkaöccse.

A Veszprémi Törvényszék sajtóosztálya közölte, nem ismerték el bűnösségüket a vádlottak a tárgyaláson, egyebekben vallomást nem tettek, kérdésekre sem válaszoltak. A bíró a nyomozásnál tett vallomásukat ismertette. A következő tárgyalás 2020. január 16-án 10 órakor lesz.

N em tekintették magukat bűnösnek

Az ügyet érintő, szeptemberi előkészítő ülésről egyebek mellett megírtuk, a férfiak, akik nyomkövetővel, bűnügyi őrizetben vannak, nem tekintették magukat bűnösnek. A vádiratot Papp Norbert ügyész ismertette, miszerint S. N., és V. J. ittasan, tavaly, szeptember 8-án, hajnalban autójukkal Badacsonyba mentek szeszes italért, és egy ABC melletti parkolóba, a behajtani tilos tábla ellenére behajtottak. Velük szemben a parkolóban gyalog ment H. Cs. és három ismerőse, aki az autósok útjából nem tért ki, ezért az első rendű vádlott a gyalogos előtt megállt, majd társával együtt kiszálltak, és az előttük állót többször ököllel arcon ütötték.

A társaság kérésére az autósok a verést abbahagyták. A megvert férfi ismerősei autójába akart beszállni, amikor vitába került a vádlottakkal, akik ismét többször megütötték, amitől hanyatt esett. A társaságból közül ketten is segíteni akartak neki, mire az egyiket az első rendű vádlott ököllel arcon ütötte, míg a másikra a vádlottak együtt rátámadtak. Az illető az ütéseket kivédte, és elmenekült, hogy segítséget hívjon. A társaságban lévő harmadik ember is kiszállt az autóból, és megpróbálta megnyugtatni a vádlottakat, hogy megakadályozza a további verekedést. Erre S. N. már el akart menni, amikor meglátta ismét H. Cs.-t, és a korábban elfutott társát, majd feléjük futott, V. J. is csatlakozott hozzá, ismét H. CS.-re támadtak, többször arcon, fejen ütötték, aki a járdára esett.

A vádlottak a már fekvő embert fejét, testét többször megrúgták, majd az autójukhoz futottak, hogy elmeneküljek, amit a helyszínen jelen lévő két, a társaságtól független ember meg akart akadályozni, mire dulakodtak. S. N. elővett egy gáz-, és riasztópisztolyt, amivel az egyik illetőre célzott, de nem tudott lőni, majd nagy gázzal kitolatott a parkolóból, de árokba csapódott. A járókelők, és a mentőorvos megkezdte H. Cs. újraélesztését, de a férfi meghalt. A halált okozó testi sértés bűntett büntetési tétele 2-8 évig terjedő szabadságvesztés, mely a minősítéssel megváltozhat.