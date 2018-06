Népszerűek a lovas rendőrök a Balaton északi partján

A Készenléti Rendőrség és a Balatonkenese Rendőrőrs lovas járőrei együtt teljesítettek szolgálatot Balatonalmádi illetékességi területén, illetve Balatonfüreden, mondta el Kucsera Katalin megyei rendőrségi sajtóreferens.

N agy örömmel fogadták a lovas járőröket

A Készenléti Rendőrség lovas alosztályától Tóth Krisztián rendőr törzszászlós Ugor nevű lovával, a Balatonkenese Rendőrőrs

állományából pedig Budai Tibor rendőr főtörzszászlós, szintén a Készenléti Rendőrséghez tartozó Reménnyel látnak el szolgálatot 2018. június 16. és június 20. között Balatonalmádi illetékességi területén.

A balatonfűzfői strandon és környékén 2018. június 18-án teljesítettek szolgálatot, ahol nagy örömmel fogadták a lovas járőröket az emberek. Többen meg is simogatták a négylábúakat, fényképezték őket, többen külön szelfi fotókat is készítettek a lovakkal együtt. Lovaikkal együtt járőröztek a rendőrök Balatonfüreden is, ahol a FINA Nyíltvízi Úszó Világkupa biztosításában vettek részt június 16-án. Ebben a városban is szintén nagyon népszerűek voltak a lovasokat.

Fő cél a megelőzés

–A turisztikai idényben megnövekedett vendégforgalom miatt a lovas járőrök a közbiztonság fenntartása érdekében a gépkocsival nehezen megközelíthető területeket ellenőrzik elsősorban, érvelt Kucsera Katalin. A rendőrségi sajtós hozzátette, a lovas szolgálat fő célja a közterületeken előforduló szabálysértések, bűncselekmények megelőzése. Mindemellett a lakosság is szívesen fogadja őket, mert így még nagyobb biztonságban érzik magukat az emberek.