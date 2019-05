Nyilas szimata vezetett el az ábrahámhegyi betörőhöz

A Tapolcai Rendőrkapitányság körzeti megbízottjának kutyája segítségével a bejelentést követő három órán belül elfogták azt a 41 éves férfit, aki egy ábrahámhegyi boltba tört be.

Egy ábrahámhegyi élelmiszerüzletbe való betörésről érkezett bejelentés a rendőrségre május 21-ére virradó éjszaka. Az eljárás adatai alapján a boltból ismeretlen tettes több százezer forint értékben dohányárut akart ellopni, azonban a bűncselekmény elkövetése során megzavarták, és sietve távozott a helyszínről.

A Tapolcai Rendőrkapitányság körzeti megbízottja járőrtársával és Nyilas nevű szolgálati kutyájával indult az elkövető felkutatására. Az eb a rendőröket Balatonrendes belterületére vezette, ahol tetten érték az elkövetőt, miközben egy családi házba akart betörni. Ezt követően elfogták a 41 éves tompai lakost, majd előállították a Tapolcai Rendőrkapitányságra, ahol lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgatták.

A férfi elismerte a bűncselekmény elkövetését. Elmondta továbbá azt is a nyomozóknak, hogy május 16-ára virradó éjszaka is ő tört be az üzletbe, és akkor közel hétszázezer forint értékben több kartondoboznyi cigarettát lopott, melyet továbbértékesített.

A férfit a rendőrök őrizetbe vették, és indítványozták letartóztatását.