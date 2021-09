Önvédelmi és rendőrségi bemutatókat is láthattak a veszprémi prevenciós családi napon

Prevenciós családi napot rendezett az Agóra Veszprém Kulturális Központ a Kálvin János parkban.

Az érdeklődők szakemberekkel beszélgettek, szerepjátékokban vettek részt, önvédelmi, rendőrségi és tűzoltósági bemutatókat néztek meg. Összeállítottak nekik a szervezők egy kiállítást is a fenntarthatóságról és nagyméretű környezetvédelmi játékokat, az öt érzékszervet bemutató eszközöket próbáltak ki.

Angyal Erika két kisfiával látogatott el a rendezvényre, a kilencéves Bencével és az ötesztendős Imrével. Az édesanya elmondta, hogy nem először vesznek részt ezen a programon és rendre jóval a kezdete előtt megérkeznek az eseményre, amelynek helyszínéhez közel laknak. A gyerekeit ugyanis már a katasztrófavédelem bepakolása is érdekli. Nagyon tetszenek nekik a nagy piros járművek.

– Tűzoltó szeretnék lenni felnőttkoromban. Egyszerű az oka: hasonló bemutatókon, a gyereknapi nyílt napokon állomásukon eldöntöttem ezt. Leginkább azt élvezem, amikor beülhetek kocsijaikba. Kipróbáltam már a locsolást is eszközeikkel – mondta el Bence. Anyukája pedig csak kicsit pontosította a korához képest komoly megfogalmazását azzal, hogy a fecskendő használatára gondolt. A kisiskolás azt is tudja, hogy a tűzoltók autók baleseteikor műszaki mentést végeznek, lángoló épületeket oltanak el és olykor az útra kiömlő vegyszereket is ártalmatlanítanak. Azt is megemlítette, hogy szerinte munkájuk miatt erősnek, bátornak kell lenniük. Ezért is tartja fontosnak, hogy ő is rendszeresen sportol, önvédelmi gyakorlatokat sajátít el az edzéseken, amelyekre rendszeresen jár. Kisöccse, Imre pedig azt várta leginkább a prevenciós napon, hogy szirénázó járműveket megszóltassanak a hivatásos szakemberek. Kíváncsi volt arra, ezt hogyan teszik meg. Ő katona szeretne lenni, legalábbis egyelőre ez az elképzelése és szívesen elmondja sokaknak.

– Nekünk szülőknek is hasznos ismeretekkel szolgál ez a hagyományos családi program. Miközben a kicsik élvezik a bemutatókat, mi, felnőttek szívesen meghallgatjuk a tájékoztatókat, többek között arról, mire kell figyelni, hogy otthonunkban ne üssön ki tűz, és az is fontos, hogyan vigyázhatunk értékeinkre, vagyontárgyainkra. Annak jóval nagyobb hatása van, hogy minderről nem csak szövegeket olvasunk el, hanem olyanokkal beszélgethetünk, akik a veszélyes helyzeteket nap mint nap megtapasztalják. A gyerekeimnek is maradandó élményt jelent, hogy láthatják eszközeiket. El se tudják titkolni örömüket, izgatottságukat, amikor találkoznak az egyenruhásokkal – sorolta Angyal Erika és fiainak arca valóba tükrözte érzéseiket.