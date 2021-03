Ötvenmilliót csalt ki egy jóhiszemű veszprémi vállalkozótól

A megyeszékhelyen lakó vádlott közel 50 millió forintot csalt ki egy helyi vállalkozótól, majd később testvérével megfenyegette az ügyben szereplő közvetítőt: ne merjen tanúskodni. A csalót nem jogerősen három év börtönre ítélték.

Az elsőrendű vádlott, B. Iván Tamás még 2013 tavaszán – közvetítőn keresztül – bizalmába férkőzött egy vállalkozónak, akivel azt hitette el, hogy kapcsolatain keresztül szerződést tud kötni az ausztriai Media Markttal, ahonnan a behozott elektronikus hulladékot feldolgoznák, majd eladnák. Az ajánlat arról szólt, áll a bírósági ítéletben, hogy ő, valamint üzlettársa 50-50 milliót tenne be a vállalkozásba. Mivel az elszállított hulladék kilójáért hat eurócentet fizet az osztrák vállalat, így az 50 milliós befektetés másfél év alatt megtérül, azt követően havi két-három millió forintot hoz a konyhára.

A hónapokon át tartó győzködés meghozta a hasznát:

a későbbi sértett igent mondott a vállalkozásra, s kérésre máris adott ötmillió forintot cégalapításra, ügyvédi költségre.

A közös cégalapítás a fővárosban történt ügyvéd közreműködésével. A 45 éves vád­lott először azt mondta partnerének, hogy fele-fele alapon lesznek tulajdonosok a cégben, azonban az alapításkor a vádlott helyett egy Seychelle-­szigeti cég lépett be, a Flaming Investmenst Ltd., amelyről B. Iván Tamás azt állította, hogy az ő nagyon tőkeerős cége.

Végül ennek a vállalkozásnak nem a vádlott, hanem a sértett lett az ügyvezetője.

Az év októberében megalakult az Electroparts Plus Kft. csomádi székhellyel, fióktelepnek egy várpalotai címet jegyeztek be. Főtevékenységként a fémmegmunkálást tüntették fel, de szerepelt benne még elektronikai alkatrészek gyártása, elektronikai háztartási cikkek nagykereskedelme, optikai eszközök javítása, híradástechnikai berendezések és alkatrészek nagykereskedelme. A sértett Budapesten nyitott bankszámlát, ám a vádlott teljeskörűen intézhette a cég ügyeit az internetbankon keresztül.

A csőbe húzott vállalkozó három alkalommal összesen több mint 44 millió forintot utalt át a banknak.

A cég papírjait a befektető olvasatlanul írta alá, mert megbízott a vádlottban. Már csak azért is, mert sokszor pozitív híreket hallott társától, sőt megünnepelték az osztrákokkal kötött (nem létező) szerződést. Elhitte azt a mesét, hogy heti egyszer 40 tonnás kamionnal szállítmány érkezik egy budapesti telephelyre, s a Media Markt egy osztrák számlára utalja a pénzt.

B. Iván Tamás 2014 januárjában a várpalotai telephelyért havi félmillió forintot fizetett ki egy évre előre, de utána egy fillért sem utalt át, ahol az elektronikai hulladék bontását kellett volna végezniük. Üzlettársának az év végén már kétezer tonna hulladékról beszélt, s hogy ez 120 ezer eurót hozott cégük külföldi számlájára, ami nem volt igaz. A sértett abba is beleegyezett, hogy a jövőben autóbontással is foglalkozzanak, bár ennek jövedelmezőségében nemigen hitt. Erre a telephelyre a szükséges környezetvédelmi engedélyt nem kapták meg, mert a vádlott nem fizette be a szolgáltatási díjat. Látszatra azért felvett két alkalmazottat, akiknek irodát rendezett be azzal, hogy hamarosan elkezdődik a munka. Az alkalmazottak csak pár napot dolgoztak, ugyanis a vádlott 2014 májusától egy év leforgása alatt csak kétszer hozott be az osztrákoktól kilenc rossz műszaki állapotú, kis értékű gépkocsit.

Ezzel a történettel párhuzamosan, 2013 őszén, az elsőrendű vádlott azzal állt elő, hogy Királyszentistvánon van egy olajfinomító, amelynek a bontására pályázniuk kellene. Ennek az a feltétele, hogy le kellene tenni ügyvédi letétbe 25 millió forintot.

A vállalkozó 17 milliót tanú jelenlétében átadott a férfinak.

A pénz elment a cég fenntartására.

A befektető 2015 elejére elvesztette bizalmát társa iránt, aki hárommillió forintot visszafizetett neki a közös bankszámláról. Tavasszal kiderült, ki a vállalkozásuk könyvelője. Ekkor szembesült a károsult, hogy semmilyen szerződés nem létezik, a bankszámláról pedig minden pénz eltűnt. Továbbá B. Iván Tamás egy fillérrel sem járult hozzá a közösnek ígért cég működéséhez.

A bíróság megállapította, hogy a vádlott legkevesebb 22 millió forintot tulajdonított el, míg a többi pénzt vállalkozásuk látszatfenntartására költötte. A nyomozás során (2017 nyarán) egy küngösi majorban lefoglalták azokat az értékeket, amelyek korábban a várpalotai telephelyen voltak.

A vádlott testvére, a 42 éves B. Csaba Péter a veszprémi Vetési-gimnázium közelében egy alkalommal megállította a közvetítőt, aki tanúja volt több pénzátadásnak, majd megfenyegette. Különös módon próbálta „lebeszélni” a vallomásról az elsőrendű vádlott is a férfit, akivel lakása közelében találkozott. Egy 30-40 centiméter hosszú késsel a kezében a következőt mondta:

„Ha tanúskodni mersz, úgy végzed, mint Cozma!”

Máskor, amikor autóval szembetalálkoztak az úton, kétszer is az ujjával a nyaka előtt torokátvágó mozdulatot tett.

A Veszprémi Járásbíróság bűnösnek mondta ki B. Iván Tamást kényszerítés hatósági eljárásban bűntettének kísérletében, valamint folytatólagosan elkövetett csalás bűntettében, ezért három évre börtönre ítélték, valamint kötelezték a vállalkozónak okozott 47 milliós kár megtérítésére a jogerős ítélet kimondását követő 30 napon belül. A férfinak ki kell fizetnie a 2,8 millió forintos bűnügyi költséget is. Testvérét kényszerítés hatósági eljárásban bűntettének kísérlete miatt marasztalták el, amiért két évre felfüggesztett másfél év börtönnel sújtották.

Az ügyész súlyosbításért, a két vádlott felmentésért fellebbezett. A végső döntés a törvényszékre vár.