Pápán is központi téma a biztonságos internetezés

Számos európai országban, így Magyarországon is február ötödikén tartották a biztonságos internet napját.

Ehhez kapcsolódóan – a korábbi évekhez hasonlóan – egyhetes tájékoztató programsorozatot szervezett a Pápai Rendőrkapitányság. A tájékoztató foglalkozások az általános és a középiskolás, illetve a nyugdíjas korosztályt egyaránt érintik – tudtuk meg Császárné Elek Veronika címzetes rendőr alezredestől, a Pápai Rendőrkapitányság kiemelt megelőzési főelőadójától. Mint mondta, a helyi oktatási intézmények mellett megszólították a Mezőlaki Arany János Általános Iskolát, valamint a Pápai Nyugdíjas Pedagógus Klubot. Az előadásokon olyan központi témákat érintettek, mint a biztonságos jelszóhasználat, a közösségi oldalak és az internetes vásárlás veszélyei, valamint a személyes adatok védelme.

Elhangzott, hogy célszerű legalább nyolc karakterből álló, kis- és nagybetűt, valamint számot, szimbólumot egyaránt tartalmazó jelszót, esetleg jelmondatot használni. Ezeket nem árt legalább havonta megváltoztatni, és persze fontos, hogy ne áruljuk el még a legközelebbi ismerőseinknek sem.

Arra is lényeges figyelni, hogy mit osztunk meg a közösségi oldalakon, különös tekintettel a személyes adatainkra, a pontos lakcímünkre és a telefonszámunkra. Emellett mindig gondoljuk meg, hogy milyen fotót, videót töltünk fel magunkról a világhálóra, ugyanis az internetre felkerült fényképeinket akár nemkívánatos oldalakon is viszontláthatjuk. Olyan fotót és videót, amelyen pedig rajtunk kívül mások is szerepelnek, csak az érintettek beleegyezése esetén töltsünk fel az internetre.

A preventív célt szolgáló foglalkozásokon az internetes ismerkedésről is szó esett, többek között arra vonatkozóan, hogy a világhálón nem mindenki az, akinek kiadja magát. Ezenkívül az internetes vásárlás veszélyeit is érintették. A rendőrség munkatársa azt tanácsolta, lehetőség szerint a bankkártyás fizetések esetében használjunk úgynevezett webkártyát, melyen mindig csak akkora összeget helyezünk el, amely éppen szükséges a vásárláshoz. Emellett ha tehetjük, válasszuk inkább a személyes átvételt és fizetést.

Az előadások alkalmával arra is felhívták a figyelmet, hogy legyünk körültekintőek az interneten meghirdetett nyereményjátékok, könnyű pénzszerzési lehetőségek, állásajánlatok esetén, továbbá a világhálón történő levelezések, hozzászólások alkalmával ügyeljünk arra, hogy ne illessünk becsületsértő, rágalmazó kifejezésekkel másokat.