Polgárőrök kis csapata dolgozik a dózsavárosiakért

Csak tizennégyen vannak és főleg nyugdíjasok tartoznak közéjük, de áldoznak arra idejükből, hogy segítség a helyieket. Többek közt az egyedül élő időseket figyelik, rendszeresen meglátogatják. Megkérdezik, szükségük van-e valamire. Mindig tájékoztatják őket a korosztályukba tartozókra veszélyt jelentő csalókra, elmondják nekik, mi a legújabb trükkös módszerük, amivel kárt, pénzveszteséget okozhatnak.

A közbiztonság jó a városrészben, köszönhetően többek közt a rendőrség és az önkormányzat munkájának. Ezt egészítik ki a polgárőrök, ehhez járulnak hozzá lehetőségeik szerint. Járőröznek, ugyanis már jelenlétük elijesztheti a rossz szándékúakat és a fő céljuk amúgyis a megelőzés. Például szólnak annak, aki rossz helyen parkol, figyelmeztetik, és sokszor tényleg elég megkérni a szabályok követésére, betartására az embereket. Előny, hogy az önkéntesek ismerik a környéket és a dózsavárosiakat is. Észrevehetik, ha gyanúsan viselkedő idegenek járnak az utcákon, tudják, melyik kereszteződések veszélyesebbek. A Dózsa-iskola közelében, ahol üzlet, rendelő, gyógyszertár is van, a forgalmas csomópontban a zebránál szokták segíteni a gyalogosok, a gyerekek közlekedését is.

A dózsavárosi csoport önkéntesi a Gyulafirátóti Polgárőr Egyesület tagjai, ezért minderről egyesületi elnökük, Farkas László beszélt lapunknak. Azt is elmondta, hogy várják soraikba a városrészben élő fiatalabbakat is és a városban egyedüli polgárőr egyesületként szeretnének Veszprém több területén is hasonló csoportot létrehozni, ezért keresik a más városrészekben élő, szabadidejükben a közösség és a közbiztonság érdekében a dózsavárosi csoport tagjaihoz hasonlóan szívesen tevékenykedő helyieket.