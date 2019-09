Razzia a Veszprém megyei utakon: Ellenőrizték a rendőrök a mobiltelefonálást

Elsősorban a menet közbeni mobiltelefon-használatot ellenőrizték a rendőrök a TIPSOL (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata) nevű, háromnapos akción, közölte a rendőrség.

Eszerint szeptember 16. és szeptember 22. között Magyarországon „Figyelem az útra” nevű akción a rendőrök főként a menet közbeni mobiltelefon-használatot-, és a chatelést ellenőrizték. A Veszprém megyei rendőrök több mint kétszáz járművet állítottak meg, mobiltelefon-használat miatt negyven esetben intézkedtek, 38 személlyel szemben helyszíni bírságot szabtak ki, kettő ellen szabálysértési feljelentést tettek.

146 sofőr nem használta a biztonsági övet, őket közigazgatási bírsággal sújtották. Az igazoltatott vezetők közül kettőnél derült ki, hogy ivott, egyiküknél büntetőeljárást indítottak a rendőrök, a másik közigazgatási bírságot fizet.

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya kiemelte, járművezetés közben mindenki tartózkodjon attól, hogy bármi is elvonja a figyelmet. Tartsák be saját érdekükben, és mások miatt is a szabályokat, türelmesen, egymásra figyelve közlekedjenek, mert a balesetek elkerüléséért a legtöbbet a közlekedők tehetik.