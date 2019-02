Régi trükkel verte át idős várpalotai áldozatát a hamis mesterember

Régi trükkel csapott be egy idős nőt a vádlott, aki 750 ezer forintos zsákmánnyal távozott a lakásból. Az ügyeskedőt több mint két év börtönre ítélték.

A magát régiségkereskedőnek valló B. Zsolt már kétszer is lebukott kifosztás miatt, de a törvénytelen pénzszerzésről ezek után se mondott le. Tavalyelőtt Várpalotán az egyik Szent István úti tömbház előtt várakozott áldozatára. Egy 81 éves asszonnyal együtt lépett be a lépcsőházba, akivel közölte, hogy nála is elvégzi a gázóra cseréjét. Azt is hozzátette, hogy pénzt hozott a gázművektől túlszámlázás miatt, ugyanakkor a gázóra cseréjét a tulajdonosnak kell állnia.

Kétezer forintot kért a készülékért, ám ez az összeg nem volt a sértettnél, aki ezek után bement a szobába, ahol a szekrényből elővette a megtakarítást tartalmazó borítékot. A 47 éves vádlott egy óvatlan pillanatban a konyhaasztalon lévő üres borítékot kicserélte a pénzzel telire, amiben legkevesebb 750 ezer forint volt, majd sietve távozott.

A bírósági tárgyaláson a vádlott úgy állította be a történteket, mintha az csak a véletlen műve lett volna. Csakhogy a Sárvári Járásbíróságon korábban tárgyalt ügyből kiderült, a módszer ugyanaz volt.

A Veszprémi Járásbíróság B. Zsoltot kifosztás bűntette miatt két év két hónap börtönre ítélte. A törvényszék elrendelte a vádlott korábbi szabadságvesztésének utólagos letöltését is, valamint 750 ezer forint erejéig vagyonelkobzást. Az ítélet jogerős.