Rendelőben, buszpályaudvaron garázdálkodott egy pápai férfi

Egy agresszív férfi kétszer is rátámadt olyan emberekre, akik nem ártottak neki. A vádlottat több mint két év szabadságvesztésre ítélték.

A pápai K. Olivér rablás miatt már éveket töltött rács mögött. A 27 éves férfi tavaly januárban bement a pápai szakrendelőbe, ahol nem csukta be maga után a mosdó ajtaját. Mikor a liftet kezelő hölgy rászólt, a vádlott olyan hangnemben kezdett ordibálni, hogy szólni kellett a biztonsági őröknek. Az ittas K. Olivér az egyik őrrel is kiabálni kezdett, sértő kijelentéseket tett, majd felé ütött. A csetepaté odáig fajult, hogy a vádlott előkapta a zsebéből a tapétavágó kését, azzal hadonászott. Eközben az őr kezén karcolásszerű sebet ejtett. Összeakaszkodtak, a büntetett előéletű férfi megrúgta az őrt, aki aztán földre vitte támadóját. Időközben a rendőrök is megérkeztek.

Augusztusban a vádlott szintén ittasan tért be a buszpályaudvar várótermébe, ahol szóváltásba keveredett a takarítóval. A köztük kialakult lökdösődésből azért nem lett komolyabb verekedés, mert a vádlott élettársa beállt a két a férfi közé, s szétválasztotta őket. Így aztán K. Olivér öklöse nem a férfi arcát, hanem a vállát érte. A vádlottat ismét előállították a rendőrségen.

A Pápai Járásbíróság bűnösnek mondta ki K. Olivért mint különös visszaesőt garázdaság bűntettében, valamint könnyű testi sértés és garázdaság vétségében, ezért két év két hónap börtönre ítélték. A törvényszéken jogerős lett a döntés.

