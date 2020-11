Repültek a sörösüvegek a Pápa környéki falu kocsmájában

Felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette miatt kell felelnie annak a 29 éves férfinak, aki sörösüvegeket dobált a kocsmai kötekedése során.

A Pápai Járási Ügyészség vád­irata szerint az elkövető február elején az egyik Pápa környéki falu presszójában ivott, miközben a vendéglátóhely hátsó udvarán egy másik férfi és annak baráti társasága zenét hallgatott. A vádlottat azonban zavarta a hangerő, s ezt szóvá is tette, majd miután kérésére a férfi lehalkította a zenét, annak az általa rasszistának vélt szövegét sérelmezte. Az újabb kifogást követően a sértett inkább kikapcsolta a lejátszót, ami az elkövetőnek azonban már nem volt elég. Továbbra is számonkérőleg beszélt a férfival, vállon lökte, majd amikor a sértett szólt, hogy fejezze be a kötekedést, ököllel arcon ütötte a férfit, akinek emiatt leesett a szemüvege.

A sértett védekezésképpen ekkor ellökte magától a vádlottat, aki elesett, de miután felállt, újra a sértett felé indult, támadását pedig a társaság egyik tagja akadályozta meg azzal, hogy hátulról visszatartotta. A vádlott ezek után sem csillapodott, és a mellette lévő ablakpárkányon talált üres sörösüvegeket egyesével a társaság tagjai felé dobálta, egyiküket eltalálta a vállán.

Az ügyészség vádiratában tárgyalás mellőzésével büntetővégzés meghozatalára tett indítványt azzal, hogy a Pápai Járásbíróság a férfival szemben felfüggesztett börtönbüntetést szabjon ki.