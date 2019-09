Sikeresen szerepeltek a veszprémi tűzoltók a terepkerékpár-versenyen

Sem az erős szél, sem a homokos, süppedős talaj nem tántorította el azt a huszonhárom versenyzőt, aki nevezett és elindult a III. Országos Terepkerékpár-versenyen szeptember 18-án Komárom-Esztergom megyében.

A megméretés helyszíne idén is a Baj és Vértesszőlős közötti külterület, a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár gyakorlópályája volt. Az 5100 méter hosszú pályán az indulóknak 207 méteres szintkülönbséggel kellett megküzdeniük. Az eseményt Kelkó Balázs tű. ezredes, a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese nyitotta meg, aki ismertette a verseny menetét, egyben jó és biztonságos versenyzést kívánt valamennyi indulónak.

Hét megyéből érkeztek a sportot szerető kollégák, akik női és férfi, korcsoportonkénti, amatőr és haladó kategóriára bontva mérték össze képességeiket és kitartásukat. Az amatőröknek egy, a haladó kategóriában indulóknak két kört kellett teljesíteniük. A verseny szabályos lebonyolítását pályabírók felügyelték.

A rendezvény végén Janics-Balogh Erika tű. ezredes, humánszolgálat-vezető adta át a dobogósoknak járó érmeket, okleveleket és különdíjakat. Záróbeszédében gratulált a versenyzőknek, valamint afeletti örömének adott hangot, hogy a versenyzők a nehéz pályát sérülések nélkül teljesítették, és mindvégig sportszerűek voltak.

A verseny haladó kategória II. korcsoportjában kettős Veszprém megyei sikerrel zárult. Tamás László c. tűzoltó főtörzsőrmester első, Tamás Dániel c. tűzoltó őrmester a második helyen zárta a megméretést. Az amatőr kategória összevont II-III. korcsoportjában Hock László c. tűzoltó zászlós, ugyancsak a veszprémi csapat tagja a negyedik helyen végzett.

Veszprém megye további nevezői is sikeresen teljesítették a versenyt. A csapat tagja volt még Bárány Gábor tűzoltó alezredes és Petró Gábor c. tűzoltó zászlós.