Sok volt az alkohol, egy asztalt dobott a többi vendég közé egy férfi a pétfürdői borozóban

Súlyos testi sértés bűntettének kísérletével és garázdasággal vádolja a Veszprémi Járási Ügyészség azt a férfit, aki egy borozóban ittasan megbotránkozást keltő módon viselkedett, közben az őt csitítókat még bántalmazta is.

A garázdaság miatt korábban már büntetett 37 éves helyi férfi 2020. február végén egy pétfürdői borozóban szórakozás közben az éjszakai órákra ittas állapotba került, hangoskodott és inzultálta az ott tartózkodó vendégeket. Éjfél körül odáig fajult a helyzet, hogy egy asztalt is dobott a vendégek közé.

Egy férfi vendég ekkor felszólította, hogy fejezze be ezt a viselkedését, mire a garázdálkodó dulakodni kezdett vele, földre is vitte. Miután a terheltet mások lefogták, a földre vitt sértett felállt és a kijárat felé indult. A terhelt azonban utána ment és nagy erővel ököllel orron ütötte, amitől a sértettnek vérezni kezdett az orra. A további bántalmazást és a súlyosabb sérülés okozását a többi vendég akadályozta meg. A férfi még ekkor sem hagyta abba megbotránkoztató viselkedését, egy másik vendéget is bántalmazott, akinek könnyű sérülése keletkezett.

A férfit végül sikerült a vendégeknek lefogniuk és a rendőrség kiérkezéséig visszatartaniuk.

A borozóban a férfi cselekménye következtében közel 50.000 Ft kár keletkezett.

Az ügyészség vádiratában tárgyalás mellőzésével büntetővégzés meghozatalát és a férfival szemben végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta a döntés meghozatalára illetékes Veszprémi Járásbíróságnak.

Forrás: Veszprémi Járási Ügyészség