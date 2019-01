Sorozatos kéménytüzek miatt figyelmeztet a katasztrófavédelem

Az elmúlt napokban több alkalommal vonultak a megye tűzoltói lakóingatlan tüzekhez. Sok esetben a nem megfelelően karbantartott kéményben kapott lángra a lerakódott égéstermék, és váltak lakhatatlanná az otthonok.

A katasztrófavédelem honlapján hívja fel a lakosság figyelmét, hogy ne hanyagolják el kéményüket, hívják házhoz még ma a kéményseprőt! A kéményseprési szolgáltatás ingyenes!

Még január negyedikén, pénteken, az esti órákban Herend Kossuth Lajos utcájából hívták a segélyhívót kéményből kijövő szikra miatt. A családi házban fatüzelésű cserépkályhát használtak. A veszprémi hivatásos tűzoltók kiérkezésükkor már sem szikrát, sem füstöt nem észleltek, mert a kályhát időközben kiürítették. Az egység átvizsgálta az égéstermék elvezetőt, a tisztítónyílások melletti parazsat és a kéményből a lerakódott kormot és törmeléket eltávolították, ugyanakkor megtiltották a kémény további használatát. A házban az alternatív fűtés megoldott, így a lakók az épületben maradhattak. Az eset során személyi sérülés nem történt.

Ugyancsak január negyedikén, késő este Pápán, a Kertész utcában szintén egy cserépkályhájához tartozó kéményben égett a lerakódott kátrány, korom és az épület füsttel telítődött. A pápai hivatásos tűzoltók a kéményben lerakódott égéstermék kiégetésével szüntették meg a problémát, átszellőztették az épületet, és a kandalló, kémény használatát megtiltották. Az eset során csak anyagi kár keletkezett, személyi sérülés nem történt, de az épületben az alternatív fűtési mód nem megoldott, ezért a lakók – három felnőtt és egy kiskorú gyermek – rokonoknál szálltak meg.

Január 5-én, szombaton reggel ugyancsak Pápára vonultak a tűzoltók, ahol a Kéttornyúlaki utcában egy egyszintes családi ház kéménye mellett égett a födém, és a padlás füsttel telítődött. A pápai hivatásos tűzoltók a tető megbontása után egy vízsugárral oltották el a tüzet. Az eset során senki sem sérült meg, a tűzoltók azonban ebben a lakóházban is megtiltották a kéményhasználatot. Mivel az ingatlanban a fűtés egyéb módon nem megoldott, a lakók átmenetileg rokonokhoz költöztek.

Szintén szombat este Szentkirályszabadjáról is tűzhöz hívták a lánglovagokat. A település József Attila utcájában lévő családi ház kéményéből is lángok csaptak ki. A háromszintes családi ház kéményének felétől egészen a tetejéig égett a lerakódott korom. A helyszínre riasztott veszprémi hivatásos tűzoltók kéziszerszámokkal, valamint kis mennyiségű vízzel avatkoztak be, és fojtották el a lángokat, akadályozták meg a nagyobb bajt. A tűzeset során senki sem sérült meg.

Valamennyi fenti esetben a tűzoltók megtiltották a kémény és a tüzelőberendezés használatát, és értesítették a kéményseprőket. Felhívták ugyanakkor a lakók figyelmét az ingyenes kéményseprési szolgáltatásra, melyet a 1818-as, országosan elérhető, és díjmentesen hívható telefonszámon kérhetnek.

Öngondoskodással megelőzhető, hogy kéménye miatt otthontalanná váljon. Előzze meg, hogy háza kéményében lángra kapjon a lerakódott égéstermék, és otthona a lángok martalékává váljon! Rendszeresen tisztíttassa ki a kéményseprőkkel a kürtőket, égéstermék elvezetőket! Hívja a 1818-as telefonszámot, válassza a 9.1-es menüpontot! A kéményseprő ingyenesen házhoz megy!

