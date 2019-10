Szerelmi bánatában autókat rongált, szemetest hajigált egy veszprémi férfi

A veszprémi rendőrök a helyszínen elfogták a 32 éves férfit.

A police.hu információi szerint a megyeszékhely egyik lakótelepén élő férfi egy párkapcsolati konfliktust követően 2019. október 6-ára virradó éjszaka bejelentést tett a rendőrségre arról, hogy barátnője elhagyta a lakást és ismeretlen helyre távozott. A helyszínre irányított járőrök felvették a kapcsolatot a bejelentővel, aki a ház előtt az utcán tartózkodott.

A rendőrök megállapították, hogy a férfi ezt megelőzően az ott parkoló autók közül háromnak is megrúgta, illetőleg megütötte a külső visszapillantó tükrét, amelynek eredményeként az egyik tükör letört, a másiknak a burkolata beszakadt, a harmadik pedig elhajlott. A közeli buszmegállóban kihelyezett hulladékgyűjtő edényt is lerúgta a helyéről, majd azt felemelte és nekihajította a megálló oldalának, a reklámplakátok kihelyezésére szolgáló üvegnek, ami viszont ezek után is ép maradt.

A járőrök a 32 éves helyi lakost a helyszínen elfogták, a Veszprémi Rendőrkapitányságra előállították, és gyanúsítottként kihallgatták.

A férfi ellen garázdaság vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folyik büntetőeljárás.