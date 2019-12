Tanácsok téli autózáshoz – Mire figyeljünk, amikor közlekedünk?

Lehetne címünk az is, hogy hogyan ne szenvedjünk balesetet, de ez általában nem csak rajtunk múlik. Ami viszont igen, arról olvashatnak most.

Általánosságban elmondható szabály, hogy a balesetmentes közlekedéshez be kell tartani a szabályokat. Legyen az a sebesség, az előzések menete, az útviszonyokhoz és a többi sofőrhöz képest mindig úgy kell korrigálnunk, hogy elkerüljük a bajt. S hiába a karácsonyi időszak a csendességé és az egymásra való odafigyelésé, észrevehetően több a figyelmetlenségből, kapkodásból akadó baleset. Fontos, hogy figyeljünk egymásra is, legyünk előzékenyek és engedékenyebbek!

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium egy tájékoztató füzetet állított össze téli vezetési tippekből, melyet itt érhetnek el.

Abroncsainkon legyen mindig téli gumi, hiába tartja magát az enyhe idő. A nyári gumi tapadása egészen más, hidegben ridegebbé válik, havas utakon a fékút nyári gumival akár 75-100 méter is lehet 50 km/h-s sebességnél!

Legyünk láthatók! Hiába nem kötelező városon belül felkapcsolni a lámpát, számtalanszor belefut az ember olyan sofőrbe, aki még tejködben is lámpa nélkül bukkan fel az egyik kanyarban. A ködben való vezetéshez a rendőrség ad néhány tanácsot. Ám fontos azt is megjegyezni, hogy vannak, akik túlteljesítik a feladatot, és akkor is használják a ködlámpát, amikor nincs köd – ezt ne tegyük!

Lássunk mi is! Novemberben egy gyalogost azért gázoltak el Dunaújvárosban, mert az autó sofőrje nem látott ki rendesen a párás szélvédőn. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a koszos, faleveles, párás vagy jeges-havas szélvédő nagy mértékben korlátozza a látóterünket, így mindig takarítsuk le teljesen, mielőtt útnak indulunk. Ablakmosó folyadékunk legyen téli, hiszen a nyári befagyhat. Arra azonban figyeljünk, hogy ha közúti ellenőrzés előtt tisztítottuk ablakunkat, magas alkoholtartalma miatt bejelezhet a szonda!

A gyalogosoknak és a kerékpárosoknak is érdemes magukra figyelniük. Ne viseljünk teljesen fekete, sötét ruházatot, mert sokkal nehezebb észrevenni minket! Ha lehet, hordjunk valamilyen fényvisszaverő tappancsot, akár a kabátunk ujján, akár a táskánkon legyen. Alsós gyerekek iskolatáskáján gyakran van ilyen macskaszem, ez nagyban segíti a láthatóságukat! S ugyanez igaz a biciklisekre is, a gyakran lámpa és macskaszem nélkül közlekedő kerékpárosokat szinte lehetetlen észrevenni időben. Mindig az arra kijelölt kerékpárutakon, zebrán menjünk át, és minden esetben várjuk meg, míg átengednek. Attól, hogy a zebra szélén állunk, nincs automatikusan elsőbbségünk! (Bicikliseknek tolnia kell zebrán a kerékpárt, nem átgurulni az autósor előtt!) Ha nincs zebránk, igyekezzünk egy lámpa alatt átkelni az úton, hogy messziről is lássanak.

A rendőrség szeptemberben és októberben is vörös kódot adott ki az utakra, olyan sok halálos baleset történt. Ezek többségét a gyorshajtás, a megváltozott időjárási körülmények és a mobiltelefonozás okozta. A gyorshajtók ellen próbálták ki azt a módszert, hogy nem adják ki előre a traffipax helyét és a mérés idejét, hátha körültekintőbbek lesznek a sofőrök. Azonban amíg mi nem változtatunk a közlekedési szokásainkon és morálunkon, a rendőrség kezei is meg vannak kötve. Figyeljünk magunkra, de egymásra is!