Tisztességtelen lehetett a veszprémi műszaki webáruház?

Pert indított a Veszprém Megyei Főügyészség tisztességtelen általános szerződési feltételek miatt egy veszprémi elektronikus kereskedelemmel foglalkozó céggel szemben, derült ki a főügyészség tájékoztatójából.

A fogyasztók megvédéséhez joga van az ügyésznek a fogyasztóvédelmi törvény és a Polgári Törvénykönyv szerint. A főügyészség a keresetében támadta a cég weboldalán közölt általános szerződési feltételek azon részét, miszerint a forgalmazott termékekről a honlapon megjelent egyes képek illusztrációk, illetve, hogy a feltüntetett műszaki adatok, egyéb információk tájékoztatóak, és ezekért a cég nem vállal felelősséget.

A cég a honlapján levő terméktől eltérőt is eladhatott, amiért nem vállalt felelősséget. A főügyészség támadta a szerződés egyoldalú módosítását is, mivel az lehetőséget adott arra, hogy a kereskedő a szerződést egyoldalúan megváltoztassa, amely a már korábban létrejött szerződéseket is érinthette.

A Veszprémi Törvényszék jogerős ítéletében helyt adott a főügyészség keresetének, és megállapította, hogy érvénytelenek a kifogásolt általános szerződési feltételek. Továbbá kötelezte a céget, hogy a bíróság döntéséről az ítéletben meghatározott szöveggel közleményt tegyen közzé a honlapján.