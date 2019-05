Tízmillióval károsította meg cégét, fogyatékosok és betegek pénzét is lopta a sümegi nő

Mindenkit alaposan átvert egy nő, aki tízmillió forinttal rövidítette meg volt cégét. Magánszemélyektől és egy pénzintézettől is csalárd módon jutott komoly összeghez. A vádlottat jogerősen négy év börtönre ítélték.

A sümegi B. Beáta 2007 tavaszától dolgozott egy sümegi kft.-nél mint irodai asszisztens, majd öt évvel később már irodavezetőként ő intézte a cég pénzügyeit, a számlázást, tartotta a kapcsolatot a könyvelővel. Munkájához tartozott még a sofőrök nevére kiállított bankkártya kezelése is. Ezeket a kártyákat arra használta fel, hogy jogosulatlanul vegyen fel jelentősebb összegeket.

Kinevezése első évében először 450 ezer forinttal csapolta meg a kft.-t, majd az ötödik alkalommal már 3,5 milliót tett zsebre. Abban az esztendőben összesen 5,9 milliós kárt okozott munkaadójának, a következő évben pedig hárommilliósat.

Az általa kezelt elektronikus számlázási program felhasználásával 3,2 millió forint összértékű fiktív számlát állított ki, hogy trükkjeit leplezze.

A kft.-t további 1,6 milliós kár érte, amikor az 51 éves B. Beáta 2010–2012 között három-három alkalommal fizetési előleget, munkahelyi kölcsönt vett fel, s több százezer forintot utalt magának. Minderről munkáltatója csak utólag értesült. Ekkor még sikerült tőle visszaszerezni 840 ezer forintot.

Amikor megszűnt B. Beáta állása, a megyei kormányhivatal megbízásából hivatásos gondnokként foglalkoztatták, aki a gondnoksága alá helyezett személyek vagyonának kezelője volt. A vádlott 2014 augusztusától közel egy éven át több személyt megkárosított anyagilag a darvastói foglalkoztató intézet lakói közül, valamint a fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek sümeg-nyírlakpusztai intézetének több lakójától is elvette a pénzük egy részét. Először csak hatezer, majd 17 ezer forintot sikkasztott el, majd egyre magasabbra emelte a tétet: 200 ezer forint feletti összegek is vándoroltak hozzá, illetve egyszer félmillió forinthoz is hozzájutott. A magánszemélyeknek okozott kár meghaladta a kétmillió forintot.

Ezzel párhuzamosan munkát vállalt egy pénzintézetnél, ahol rávett több embert arra, hogy adják a nevüket bizonyos összegek felvételéhez, de a törlesztés már nem az ő dolguk lesz, mondta. A becsapottaknak rövidesen rá kellett döbbenniük, hogy bizony nekik kell visszafizetniük a zömében másfélszázezer forintot. A gyors kölcsönt nyújtó pénzintézetnek a vádlott 1,3 millió forint kárt okozott, ami részben megtérült.

A jogerős döntést a Veszprémi Törvényszék mondta ki. B. Beátát jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntette miatt négy év börtönre ítélték. Kötelezték a félmilliós bűnügyi költség megfizetésére, valamint kártalanítania kell több mint 10 millió forint erejéig a sümegi kft.-t.