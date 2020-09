Több magyar plébániából, papi otthonból lopott pénzt egy szlovén férfi

Plébániáról, apátságból, papi otthonból lopott 2015-ben és 2019-ben az az 58 éves szlovén férfi, akit a Veszprémi Járási Ügyészség vádemelése után letartóztattak.

A vádirat szerint az elkövető előbb 2015-ben, majd 2019-ben is követett el Magyarországon lopásokat, mindannyiszor egyházi intézmények, illetve az ott lakók sérelmére.

A férfi 2015 nyarán, a délutáni órákban az egyik keszthelyi plébániánál jelent meg, ahova a nyitott ajtón át akadálytalanul bejutott. Átkutatta a plébánia irodáját, melynek során a helyiségben tartott pénzkazetta kulcsát az íróasztalban megtalálta. A férfi a kazettát a kulccsal kinyitotta, a plébánia tulajdonát képező 356 000 forintot pedig elvitte belőle.

A vádlott 2019 nyarán is visszatért Magyarországra, ahol előbb Tihanyba, majd egy héttel később Szombathelyre utazott.

A férfi az apátságba látógatójegyet váltva jutott be, azonban a többi turistától hamarosan külön vált, és egy vasrácsot felfeszítve az emeltre ment. Az emelten az egyik szobát feltörte, s onnan 600 000 forintot, illetve közel 1 600 000 forint értékű különböző valutát tulajdonított el. A vádlott további három helyiségbe is megróbált bejutni, de azoknak az ajtajával már nem bírt. A vasrács és az ajtók megrongálásával az elkövető 190 000 forintos rongálási kárt is okozott.

A vádlott Szombathelyen a 11 órai mise megkezdését kivárva surrant be egy papi otthonba, melynek egyik szobájából a szekrényfiókot felfeszítve 67 000 forintot, míg egy másik helyiség nyitott íróasztalfiókjából 190 000 forintot vitt el.

A összesen hétrendbeli lopással, illetve annak kísérletével vádolt férfival szemben az ügyészség szabadságvesztés kiszabására tett indítványt a vádiratában azzal, hogy beismerése és a tárgyalásról történő lemondása esetére az ügyben eljáró Veszprémi Járásbíróság 3 év 8 hónap börtönbüntetésre és 4 év közúti járművezetéstől eltiltásra ítélje.