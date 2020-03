Többmilliós műbőrlopásban született jogerős ítélet

Nagy tételben lopták a vádlottak műbőrt a pápai üzemből, amiért a főszervezőt jogerősen négy év börtönre ítélték. Neki és társainak biztonsági őrök segítettek, akik ugyancsak rács mögé kerültek.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: húsvéti sütemények

Az ítélet szerint a bűncselekmény sorozat 2015 őszén avval kezdődött, hogy N. László (35) felkereste Pápán egy bútoripari kereskedésben értékesítőként dolgozó É. László (42) vállalkozót, hogy tudna neki műbőrt hozni a munkahelyéről. Gyorsan megállapodtak: az értékesítő 500 forintot fizet majd az anyag méteréért.

Hetekkel később, október közepén – ismeretlen módon – N. László kicsempészett a pápai üzemből 16 tekercs műbőrt, amiért 300 ezer forintot kapott. Cégének 1,7 millió forintos kárt okozott.

Pár hónappal később beavatta raktárostársait, T. A. Zsoltot (46), O. Gergelyt (38) és Á. Istvánt (35) a könnyű pénzszerzésbe. Ugyanakkor megkereste ismerősét, az ötödrendű vádlottat, L. Norbert (46) vagyon­őrt, akit rávett, hogy ellenőrzés nélkül engedje ki azokat a gépkocsikat, amelyekbe majd elrejtik az értékes tekercseket. Hozzátette, ő is részesül a bevételből. Az elsőrendű vádlott, N. László nagyon magabiztos volt, mert ilyen kijelentéseket tett társai előtt: „Az őrök is be vannak építve, ezért nulla a bukás. Mindenkit meg lehet kenni.”

Az első közös akcióra 2016. november 25-én került sor, amikor a másodrendű vádlott, T. A. Zsolt bérelt gépjárművével éjszaka beálltak a telephelyre, majd beraktak 16 tekercs anyagot. Reggel a vagyonőr kiengedte a szállítmányt, amiért 20 ezer forintot kapott. A kár ezúttal is meghaladta az 1,7 millió forintot.

Pár héttel később egy kölcsönkért kisterherautóba már bepakolt N. László és T. A. Zsolt 16 tekercs műbőrt, amikor megjelent a gépkocsinál egy másik vagyonőr, a hatodrendű vádlott, H. D. Teodóra (53), mire a két férfi nagyon megijedt, hogy lebuknak. Ekkor N. László átadott az őrnek 20 ezer forintot, aki a pénzt eltette, a vesztegetéséről nem szólt senkinek. A két tolvaj 200 ezer forinton osztozkodott, a többi pénzt társaik kapták.

Az „üzlet” annyira jól ment, hogy a vádlottak egyéni akciókba is kezdtek: T. A. Zsolt megkereste a nyolcadrendű vádlottat, Cz. Károlyt (53), hogy tud szerezni a munkahelyéről C osztályú Mercedesbe műbőrrel bevont műszerfalat úgy, hogy azt előtte raktárostársa selejtként leírja. Az orgazda 20 ezer forintot ígért a termék darabjáért. Beindult a gépezet, amibe bevonták O. Gergelyt, valamint a két őrt. Négy alkalommal összesen 40, esztétikailag hibás műszerfalat loptak ki autóval a gyárból, amivel 585 ezer forintos hiányt okoztak munkáltatójuknak. Ezeket a műszerfalakat az orgazda egy lengyel férfinak értékesítette, aki minden darab után 80 eurót fizetett.

László raklapban is „utazott”: targoncával feltett egy kamionra 30 raklapot, miért 15 ezer forintot kapott a pilótától – a kár ez alkalommal meghaladta a 73 ezer forintot. A vádlott hátizsákjába rejtve négy ipari papírtörlőt és 250 szemeteszsákot is kilopott az üzemből. Nemcsak neki volt enyves a keze, hanem raktáros barátainak is. T. A. Zsolt 87 gombolyag cérnát lopott el 63 ezer forint értékben. O. Gergely 44 ezer forintot érő kéziszerszámokat vitt haza, míg Á. István egy pár munkavédelmi kesztyűvel ajándékozta meg magát.

Első fokon a Veszprémi Törvényszék járt el, majd a napokban a Győri Ítélőtábla meghozta jogerős döntését: a vádlottaknál jellemzően egy-egy évvel csökkentették a letöltendő szabadságvesztések idejét. A kihirdetett ítélet szerint vesztegetésért és lopásért N. Lászlónak négy évet kell rács mögött töltenie, a vagyon- elkobzás értéke 794 ezer forint. (Nála még erre rájön fél esztendő, amit korábban egy másik ügyben felfüggesztettek neki.)

Ugyancsak ezért a bűncselekményért vonták felelősségre T. A. Zsoltot, büntetése két év négy hónap. A lopásokban részt vevő raktárostársaik felfüggesztett börtönbüntetést kaptak, csakúgy, mint az orgazdák. É. László esetében 900 ezer forintos vagyonelkobzást rendeltek el.

Súlyosan büntették a vagyonőröket: L. Norbertnek négy és fél évet, H. D. Teodórának három és fél évet kell rács mögött töltenie folytatólagosan elkövetett vesztegetés elfogadása, valamint bűnsegédként elkövetett lopás miatt. Valamennyi Pápán és a környékbeli településen, illetve Keszthelyen élő vádlott 50-től 300 ezer forintig terjedő pénzbírságot is köteles fizetni a jelentős bűnügyi költség mellett. A döntés jogerős.