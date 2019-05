Törött cserép telefon helyett – Veszprém megyei áldozata is volt az internetes csalóknak

Ismét internetes csalók álltak a bíróság előtt, közülük hárman letöltendő büntetést kaptak.

Két Battonyán élő férfi, B. Tibor (53) és K. Henrik (26) 2012 decemberében megegyezett abban, hogy hirdetést adnak fel az interneten, ahol majd műszaki cikket fognak „eladni”. Első áldozatuk egy Gyulakeszin lakó férfi volt, akinek egy Samsung Galaxy S2 típusú készüléket ajánlottak megvételre 50 ezer forintért. A megrendelő örült, hogy ötezret sikerült lealkudnia az árból, ám amikor megérkezett a csomag, igencsak elnyúlt az arca: a dobozban két palatető volt. A telefonos „horgot” egy nagyhalászi, egy budapesti, egy veresegyházi illető is bekapta, a káruk 50–60 ezer forint volt.

Egy Debrecenben élő férfi is utánvéttel rendelte meg álmai telefonját, amit pár héten belül kihozott neki a postás. Ekkor az illetőnek gyanús lett a csomag, ezért nem vette át a küldeményt. Később kiderült, 45 ezer forintért törött cserepet kapott volna. A csalás annyira jól jövedelmezett, hogy az üzletbe bekapcsolódott P. Iván (38) és H. Annamária (24) is, akik a fenti módszerrel tucatnyi embert csaptak be az ország különböző pontjain.

A Tapolcai Járásbíróság csalás bűntette és vétsége miatt a két büntetett előéletű férfit börtönre ítélte: B. Tibornak egy év tíz hónapot, K. Henriknek két és fél évet kell hűvösön töltenie. P. Iván büntetése másfél év. H. Annamária megúszta 240 ezer forint pénzbüntetéssel. Valamennyiüknek kártalanítani kell az átvert embereket. A törvényszék helybenhagyta a döntést.