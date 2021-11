Tragédia az úton: meghalt a fiatal anya

Megígértük Alexandrának a kórházban, hogy vigyázunk a kisfiára, ezt mondta sírva Erika, a nővére. A 24 éves anya, aki utasként közlekedési balesetet szenvedett Dáka és Nagyalásony között a közelmúltban, belehalt sérüléseibe a kórházban.

– Felfoghatatlan ez a tragédia – ezt mondja sírva az áldozat nővére, Erika. Felidézi, Pápáról tartott hazafelé személyautóval Alexandra, a húga, annak élettársa, aki vezetett, és utóbbi öccse, amikor megtörtént a baleset Dáka és Nagyalásony között.

A húgát már a helyszínen újraélesztették, és életveszélyes koponyasérüléssel szállították kórházba. A balesetről húga élettársának édesanyjától értesültek.

Aztán azzal hívták fel a kórházból a családot a minap, hogy kritikus a fiatal nő állapota. Azonnal elmentek Alexandrához, aki Erika elmondása szerint nagyon rossz állapotban volt, altatták, géppel lélegeztették. A család megsimogatta, megpuszilgatta a fiatal nőt, és mondták neki, nagyon szeretik, ha bármi is történik, jó helyen lesz Bence, a kisfia, gondoskodnak róla, most is minden rendben van vele, iskolába jár.

– Majdnem megszakadt a szívünk, nagyon fájdalmas volt ez a találkozás – mondja zokogva Erika. Aztán hazautaztak, és még aznap este érkezett a borzalmas hír a kórházból. –Meghalt Alexandra, közölték édesanyámmal, aki összeomlott a szörnyű hírtől. Azóta is felfoghatatlan ez a tragédia az egész család számára – fogalmaz Erika, aki magához vette húga kisfiát, és intézi a hivatalos papírokat, hogy ő lehessen a gyermek törvényes képviselője, gyámja.

Erika a párjával együtt négy gyermeket nevel, és az első pillanattól kezdve természetes számukra, hogy húga hatéves kisfiát is magukhoz veszik, és mindent megtesznek érte.– A család összefogott a szörnyű tragédiában, a kisfiú sokszor keresi az édesanyját, de mindig eltereljük a figyelmét, egyszerűen nem voltunk még képesek arra, hogy elmondjuk neki, mi történt – mondja el továbbra is sírással küszködve Erika. Arról is beszél, hogy tudomása szerint a másik két utas könnyebben sérült meg, és húga élettársát nem szeretné látni.

A balesetről a rendőrség közölte, egy 30 éves jánosházi férfi személyautóval közlekedett a 8403-as számú úton, Dáka felől Nagyalásony irányába, október 26-án 20 óra körül. Egy balra ívelő kanyarban lesodródott a jármű a jobb oldali füves árokba, majd fának ütközött. A balesetben a sofőr és két utasa megsérült. A helyszínen a rendőrök megállapították azt is, hogy az autót kivonták a forgalomból, és a sofőr nem rendelkezett vezetői engedéllyel. A férfit a rendőrök mintavételre előállították a pápai kórházba, és a szervezetében alkoholt mutattak ki.

A 30 éves férfit a rendőrök engedély nélküli vezetés szabálysértés elkövetése miatt őrizetbe vették, ellene a forgalomból kivont jármű vezetése miatt szabálysértési eljárás, a baleset okozásáért pedig járművezetés ittas állapotban bűntett gyanúja miatt büntetőeljárás indult a Pápai Rendőrkapitányságon.