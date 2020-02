Halálos előzés Csótnál: tönkrementek a családok

Mire felfordítottuk az autót, nem volt magánál senki. Az emberek és az autó is égett, mutat megrendülten egy üzenetet Mikóczi Zoltán, aki párjával gyertyát gyújtott a hétfői, csóti baleset helyszínén, ahol 33 éves, ugodi unokaöccse, és annak 17 éves, pápai barátja halt meg egy feltehetően felelőtlen előzés miatt.

Mintha az egész falu gyászolna, olyan az ember érzése Ugodon. Mindenki a február 17-én, Csótnál történt balesetről beszél. A pápai fiú rokonai Ugodon élnek, így ő is sokat tartózkodott a faluban, a nagymamájánál.

-Hova megy ez az őrült, mit akar? – ezt mondta egy ismerősöm, akinek szüleit előzte meg a 28 éves férfi az ütközés előtt, aztán nekiment a fiatalok autójának, érzékelteti a sebességet Vörös Tibor polgármester. Utal rá, mélyen megrendítette a falut ez a szörnyű eset. A temetéseknél segítik a családokat, ha kérik.

-Ez egy hatalmas tragédia! – zokog Kovács Józsefné, a 17 éves fiú nagymamája. Az idős asszony nem érti, miért kapnak jogosítványt azok, akik nem képesek betartani a szabályokat, és így tönkre tesznek családokat, ahogy ezt velünk is megtették! –temeti kezébe arcát. Ők soha nem tudják feldolgozni, hogy meghalt gyermekük, unokájuk, aki előtt még ott állt az egész élet. Okos fiú volt, tudásával az ország javát is szolgálta volna.

Mikóczi Zoltánnal a baleset helyszínén találkozunk, aki párjával, Adamek Henriettel gyertyát gyújtott Szabolcs, a 33 éves unokaöccse emlékére. Felidézi, testvéreként szerette a férfit, akivel együtt nőttek fel. Egy barátja írt rá a közösségi oldalon, hogy meghalt az unokaöccse.

–Szabolcs életvidám ember volt, képtelenség, hogy nincs többé, mondja, majd felidézi, rokona a barátjával szervizbe ment Pápateszérre a Polóval, ahová a 33 éves férfi édesanyjának kocsiját vitték, amiben az asszony ült. A fiúk előbb, az asszony később indult el a szervizből, és már lezárt út fogadta a balesetnél.

-Dühöt érzek a vétkes ellen, és fájdalmat Szabolcs miatt. Egy bukkanó előtt, záróvonalat átlépve előzni, felfoghatatlan, nem volt esély a menekülésre, fogalmaz, majd felolvasta a neki írt üzenetet: „a tesómék is ott voltak, oltották a tüzet, próbálták ők is kimenteni az égő autóból azt a két embert. A másik autós őket kikerülte, de a szemből jövővel összementek. Mindenki megállt, felfordították az autót, oltották a tüzet, de nem tudtak segíteni, tesóm azóta is sokkban van. Mire felfordították az autót, nem volt magánál senki, az emberek és az autó is égett.”

okogó, összeomlott fiatal nőt támogat Tarnavölgyi Milán egy háznál, aki a 17 éves fiú barátnőjének, Szalai Rékának a féltestvére. Milán Réka egyik osztálytársától értesült a tragédiáról, aki az autót felismerte.

–Azonnal mentem Rékához az iskolába a szörnyű hírrel, aki azóta is vigasztalhatatlan. Réka erőtlenül, sírva mondja: „nem tudok róla beszélni. Közös jövőt terveztünk, négy éve vagyunk együtt”. Szeiler József, ajkai autóvezető oktató szerint az előzést nagyon körültekintően, csak veszélytelen helyzetben szabad megkezdeni!

A balesetről megírtuk, frontálisan nekiment egy utánfutós Volkswagen Sharan egy Volkswagen Polónak Csót közelében, február 17-én. A Sharanban egy 41 éves pölöskefői, és egy 28 éves nagyigmándi férfi ült, utóbbi vezetett. Megsérültek, de úgy tudjuk, saját lábukon szálltak ki autójukból. A 28 éves sofőr egy bukkanó előtt, záróvonalat átlépve előzött, amikor nekiment a szemből érkező Polónak, amelyben ült a 17 és a 33 éves fiatal. A Poló az ütközéstől felborult, és kigyulladt, a fiatalok benne égtek.