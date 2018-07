Újra kellett éleszteni egy férfit a Balatonnál

Egy másik férfit pedig, aki Balatonboglár közelében merült el, továbbra sem találnak, közölte Tar Mihály, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata (VMSZ) szóvivője.

Szombaton, pár perccel este hat óra után a balatonfenyvesi szabad strandon szolgálatát éppen befejező vízimentő értesítette a központot, hogy egy férfi rosszul lett a parton. Egy laikus már akkor megkezdte az újraélesztést, miután a férfinak ekkor már sem keringése, sem légzése nem volt.

A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata azonnal a helyszínre indított egy sürgősségi mentőhajót, amely alig negyed óra múlva megérkezett a beteghez. Közben egy mentőgépkocsi is kiért, ők is bekapcsolódtak az újraélesztésbe. A férfi keringése helyreállt, nem sokkal később a légzése is normalizálódott, de tudata csak percekkel később tért vissza.

Az időközben helyszínre érkező pécsi mentőhelikopter a férfit stabil állapotban a Balatonfüredi Szívkórházba vitte.

Nem sokkal azt követően, hogy a mentőhajó elindult Balatonfenyvesről, Balatonboglárról érkezett egy jelzés, mely szerint egy lebegő testet látnak a vízen. Mivel a térségben pénteken egy ember egy vitorlásról vízbe ugrott, majd elmerült, a mentőhajó a helyszínre sietett, ahol kiderült, hogy csak egy nádcsomót láttak a víz tetején.

A szóvivő utalt rá, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyelete közölte, egy 50 év körüli belga férfi volt az, aki miután a vízbe ugrott, elmerült, és akit társai hiába próbáltak megkeresni, nem találták. Mivel a vízbe ugrás helyét csak pontatlanul tudták közölni, a péntek délután megkezdett kutatást a VMSZ szombaton délután felfüggesztette.