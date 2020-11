Vancsura Miklós alezredes: Nagy probléma a gyorshajtás, és sokan agresszíven vezetnek

Ismét a rendőri pályát választaná, ha újrakezdené. Jó a közbiztonság, de nincs rend az utakon – így vélekedett Vancsura Miklós alezredes, a Balatonfüredi Rendőrkapitányság vezetőhelyettese a Fürediek egymás között című új rendezvénysorozat vendégeként a helyi Tourinform-irodában nemrég.

– Elsőre nem a rendőri pályát választottam, de hamarosan rátaláltam az utamra – mondta a kaposvári születésű Vancsura Miklós, akivel Szekeres Dávid rádiós műsorvezető beszélgetett.

A Balatonfüredi Rendőrkapitányság vezetőhelyettese úgy fogalmazott, gyermekkorában nem jutott eszébe hivatása, és sokáig nem is tudta, felnőttként mi szeretne lenni. Elkezdte az akkori idegenforgalmi főiskolát, viszont a legjobb barátja bűnügyi technikus lett, és a munkája iránt egyre inkább ő is érdekelődött. Így pályát módosított, és beiratkozott a csopaki rendészeti szakközépiskolába. Megtetszett neki a rendszerben a szabálykövetés, a kollégái összetartása, a tettrekészség.

Kaposváron kezdett járőrként dolgozni 2002-ben, majd körzeti megbízott, illetve nyomozó lett. Közben elvégezte a rendőrtiszti főiskolát, ami után körzeti megbízotti alosztályvezető beosztásba került, aztán nyomozó alosztályvezetőként folytatta a munkát. Véleménye szerint kedvező, hogy végigjárta a ranglétrát, mert így sok tapasztalatot szerzett, és könnyebb dolgozni. Az élet úgy hozta, hogy már fiatalon vezető beosztásba került, így már akkor megtanult csapatot irányítani. Aztán 2007-ben megismerte a feleségét, aki Balatonfüreden lakott, és rövidesen már együtt éltek a városban. Az alezredes 2008-tól Siófokon dolgozott, így hajóval járt munkába, és közben várta, mikor jut álláshoz a lakóhelyén. Ez 2010 januárjában történt meg, amikor a rendőrkapitányságon hivatalvezető beosztásba került. Jelenleg rendészeti osztályvezető, rend­őrkapitány-helyettes.

Vancsura Miklós sikertörténetnek tekinti pályáját, ismét ezt választaná. Vannak nehéz napok, de beosztásában nagyon jól érzi magát, szereti, amit csinál, látja a munkája eredményét az önkormányzatok, a lakosság visszajelzése révén. Büszke munkahelyén az összetartó csapatra. A vezetőitől mindig sok segítséget, megbecsülést kapott. Időközben megtanulta kezelni a stresszt, de az is előfordul, hogy hazaviszi a munkát. Büszke rá, hogy bármikor készen állnak segíteni. Célja továbbra is a minőségi munka, a szolgálat, hogy az emberek lássák, értük van a rendőrség.

Vancsura Miklós kifejtette, szeretnék, ha a rendőrség ma is vonzó lenne a fiatalok körében, ők pedig nyitottak feléjük például internetes portálokon, és többször humorosan is, hogy még közelebb vigyék hozzájuk a rendőri szakmát. A kérdésre, hogy szabálykövetőek-e a magyarok, elmondta: nincs rend az utakon, miközben drasztikusan megnőtt az autók száma. Hozzátette, vannak sofőrök, akik ráhúzzák a kormányt a másikra, jellemző a büntetőfékezés, sok a baleset, köztük sajnos a halálos is. Nagy probléma a gyorshajtás, sok az agresszív vezető az utakon, és sokan figyelmetlenek az iskoláknál, óvodáknál is. A rendőrség folyamatosan fellép mindezekkel szemben. A közbiztonság ugyanakkor jó. Látványosan csökkentek a közterületi bűnesetek, amiért a rendőrség nagyon sokat tett.

Pályája mérföldkövei közül kiemelte egyebek mellett az elfogásokat, a felderítéseket, köztük országosat is, valamint a baleseteket, amikor az ember először érkezik oda, és azonnal segíteni kell, bármi is történik. A gyermekeket érintő tragédiák különösen megérintik. Balatonfüredet „elvakultan szereti”, amikor huszonévesen először érkezett a környékre, azonnal beleszeretett.