Véget ért a két héten át tartó helikopteres hadgyakorlat Öskün

Két héten keresztül nappal, valamint éjszakai körülmények között éjjellátó szemüveggel, sikeresen hajtottak végre éleslövészetet Mi-24P harci helikopterekkel, az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis, Phoenix Harci Helikopter Zászlóaljának pilótái, teljesítve a harci alkalmazás helyreállításának első mérföldkövét.

Nagyjából hét év kihagyást követően sikeresen hajtotta végre egy helikopter-raj és személyzete, valamint közel száz fő műszaki és egyéb logisztikai kiszolgáló személyzet április közepén, két héten át, újmajori kitelepüléssel, a Mi-24-es harci helikopterekre való visszaképzés keretében az első gépágyús éleslövészeteket, köztük két egykori keletnémet géppel, melyek 1995-ös Magyarországra érkezésüket követően, a tavalyi évben elvégzett oroszországi nagyjavításukig egy percet sem repültek magyar égen és sohasem lőttek ágyúikkal magyar földre.

Mindezt tovább fokozta az a képességnövekedés is, mely a helikopterek éjjellátó (NVG) kompatibilis külső és belső világításai révén lehetővé tették a gépszemélyzeteknek az amerikai gyártmányú, harmadik generációs, AN/AVS-9 típusú éjjellátó szemüvegek alkalmazását és ezekkel az éleslövészetek végrehajtását, ami egyébként elengedhetetlen napjaink hadműveleteinek sikeres megvívásához.

Simon Péter alezredes a Bakonyba kitelepült erők parancsnoka, egyben a Harci Helikopter Zászlóalj parancsnoka érdeklődésünkre elmondta: nagyjából két hónapos felkészülés előzte meg a harcihelikopter-raj kitelepülését Szolnokról és a feladatok végrehajtását, ami különösen fontos volt nekünk, hiszen a helikopterek ipari szintű nagyjavítását követően most először lőttünk a gépekkel, amiről szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy nem csak a hajózóink, hanem a technikai eszköz is jól teljesített.

Az alezredes hozzátette, az első héten egyes géppel és géppárral, nappali körülmények között hajtottak végre éleslövészetet, majd a második héten a várva várt éjjellátós lövészetek is megkezdődtek, melyeket hatalmas mérföldkőnek nevezett a hazai katonai helikopteres repülésben, hiszen, magyar harci helikopter pilóta, sem itthon sem külföldön nem lőtt még éjjellátóval.

A Mi-24-es harci alkalmazásának helyreállítása természetesen nem ért véget a fő tűzfegyverének, a 30 milliméteres gépágyújának éleslövészetével, a szolnoki hazatelepülést követően egy intenzív nemzetközi gyakorlatokkal teli időszakot követően folytatják a felkészítést más fegyverrendszerekre is, például a nem irányított és irányított rakétákra.

A lövészeti hetek hétfőn, a kitelepüléssel kezdődtek el, melynek során elsőként a földi lépcső indult útnak Szolnokról az újmajori leszállóhely, azaz a FARP (Forward Arming and Refueling Point), úgynevezett előretolt felfegyverző és üzemanyagtöltő pont kiépítése céljából, majd a délután során a már kijelölt leszállóhelyekre megérkezett a négy Mi-24P harci helikopter is. Keddtől csütörtökig az első héten végrehajtották a nappali lőfeladatokat, majd pénteken a helikopterek hazatelepültek az MH 86. Szolnok Helikopter Bázisra.

Az éjszakai lövészeti hét a húsvét miatt már pörgősebbre sikeredett, ugyanis az újbóli hétfői délutáni kitelepülést követően már aznap este megkezdték az éleslövészetet, hogy szerdáig azokat befejezhessék és csütörtökön hazatelepülhessen mindenki. De nem csak a lövészeti hét rövidült így le, egyben lehetőséget biztosítottak az MH Pápa Bázisrepülőtér repülőműszaki állományának is a helikopterek kiszolgálására, így tartva fent jártasságukat, ugyanis a helikopterek az éjszakai feladatok végrehajtását követően nem Újmajorban éjszakáztak, hanem átrepültek a pápai katonai repülőtérre, majd másnap délután innen indultak a Veszprém közeli FARP-ra a gépágyúk töltése céljából.

Az éjjellátós repülésekről és éleslövészetről a pilóták tapasztalatai egyébként igen pozitívak voltak, a biztonságos repüléshez körülbelül egy 20-30 órás kiképzésre van szükségük, ahogy a Mi-17N szállítóhelikopterek éjjellátós képzése során is felmerült, úgy itt is bonyolultságot jelent az NVG-n keresztüli repülés, hiszen csökken a pilóta térérzéke, beszűkül a perifériás látómezeje és csőlátása lesz az éjjellátó eszköz sajátosságaiból eredően, viszont, ahogy Simon Péter alezredes fogalmazott: éjjellátóval dolgozni kint a lőtéren sokkal könnyebb. Már csak azért is, mert ha éjjellátó van a pilóták fején, akkor a JTAC, a földi repülésirányító egy infravörös célmegjelölővel megjelöli a célt, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy megjelenik egy pötty a célon erre pedig már csak a számítógép által kihelyesbített célhálót kell rátennem és nyomni a gombot.

A kitelepült erők parancsnoka kiemelte azt is, hogy az éjszaka nagyon komoly önvédelem is egyben, no ha nem a hőérzékelős rakétákkal szemben, de maga az a tény, hogy nem látható a helikopter és egyszer csak megjelenik a tűzcsóva a levegőből egy nagyon komoly védettséget ad a személyzetnek is, például a kiskaliberű légvédelemmel, vagy akár RPG-vel, vagy bármilyen fegyverrel szemben, amivel a lövéshez látni kell a célt.

A lövészet zárónapját megtekintette Koller József dandártábornok, az MH 86. Szolnok Helikopterbázis parancsnoka is, aki a látottakhoz hozzátette, az éleslövészeteken túl a Mi-24-es harci helikopterekbe beépített új, modern technikai berendezések segítségével a pilóták készülnek a Zrínyi 2026 haderő fejlesztési program keretében beszerzett új Airbus helikopterek üzemeltetésére is.