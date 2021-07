Veszélyes a nagy hőség, szárazság

Kedvez a tarlótüzek kialakulásának a nagy hőség és a kevés csapadék – figyelmeztet a katasztrófavédelem.

Javában végzik a mezőgazdasági munkákat, és a szárazság miatt sok a szabadtéri tűz – közölte a katasztrófavédelem, amely idén is kiemelt figyelmet fordít a mezőgazdasági tüzek megelőzésére, ezért ellen­őrzik szakembereik az ágazat gépeit, az épületek tűzvédelmét, a gazdáknak pedig megelőzési tanácsokat adnak.

A mezőgazdasági tüzek megelőzésében az ott dolgozóknak és másoknak is segíthet a katasztrófavédelem összeál- lítása, amely a honlapjukon olvasható. Ebben közlik: külterületen tilos zöldhulladékot égetni, belterületen pedig csak ott lehet, ahol az önkormányzat engedélyezi, de még ilyenkor is legyünk nagyon óvatosak. A nagy hőségben a legjobb, ha egyáltalán nem gyújtunk tüzet. Tűzgyújtási tilalom van az egész országban június 24-e óta. Eszerint tilos tüzet gyújtani erdőkben, fás területeken és ezek 200 méteres körzetében, illetve a kijelölt tűzrakó helyeken is.

Gabonatáblán vagy a közelében, illetve a munkagépek vezetőfülkéjében tilos dohányozni. A mezőgazdasági gépek forgó, súrlódó alkatrészeit pontosan állítsuk be, ezeket rendszeresen olajozzuk, zsírozzuk, mert ha felforrósodnak, meggyújthatják a munka közben rájuk rakódott növényi törmeléket, és végül kigyulladhat az egész gabonatábla is. A gépet tisztítsuk meg a rárakódott olajsártól, növényektől. A betakarítást és a termények szállítását végző gépekben, járművekben is helyezzünk el tűzoltó készüléket. A járművek elektromos vezetékeinek, akkumulátorának szigetelését, rögzítését ellenőrizzük használat előtt. A kombájnoknak földelőlánccal kell rendelkezniük.

Ellenőrizzük a kipufogórendszert, mert a sérült illesztéseknél, lyukaknál kiáramló forró kipufogógáz is meggyújthatja a növényzetet, ezért tegyünk szikrafogót a gabonatáblán dolgozó gépek kipufogójára. Ellenőrizzük az üzemanyag-ellátó és olajtovábbító rendszereket is, mert a kiszabadult kenőanyag vagy üzemanyag szintén könnyen tüzet okozhat.