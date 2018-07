Veszprém megyéből induló országos kábítószer kereskedő hálózatot kapcsoltak le?

Vádat emelt hét, Veszprém, Békés, Pest, valamint Tolna megyei illetőségű személlyel szemben a Veszprém Megyei Főügyészség jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt, akik szintetikus hatóanyagot tartalmazó kábítószereket értékesítettek, illetve vásároltak további értékesítés miatt, közölte a Veszprém Megyei Főügyészség.

A drog útja

A vádirat szerint az ügy devecseri vádlottja 2017-ben nagyobb mennyiségben szerzett be kábítószert tartalmazó tablettákat és port, majd azokat egy ajkai ismerősének adta át, hogy a férfi az anyagot értékesítse, a befolyt vételáron pedig megosztozzanak. Az ajkai férfi a kábítószert 2017 márciusában a fia, valamint egy veszprémi férfi közreműködésével értékesítette tovább. Április végén újabb üzletre került sor, de akkor a rendőrök az ajkai férfit és veszprémi ismerősét is elfogták, és az éppen átadott, mintegy 350 gramm speed port, valamint az ajkai illetőnél talált 104 darab tablettát lefoglalták. Három nappal később a rendőrök a devecseri férfit is igazoltatták, gépkocsijában közel 1000 darab tablettát és egy kilogramm speed port találtak.

A lakóhelyén működő szórakozóhelyeken értékesítette

Az ajkai férfi lakóhelyének környékén, valamint Budapesten már korábban is értékesített kábítószert, az ügy Békés megyei, Gádoroson élő vádlottja pedig 2013-tól volt a rendszeres vásárlója. A gádorosi férfi 2017-ben három alkalommal vett tőle speed port és extasy tablettákat, majd a kábítószert a lakóhelyén működő szórakozóhelyeken értékesítette. A kábítószert mindhárom esetben az ajkai férfi fia vitte el Békés megyébe, azonban a rendőrök 2017. április végén őt és a vevőjét is elfogták. Az ügy vádlottja még egy Pest megyei férfi, akitől 2017 első felében az ajkai illető három alkalommal is vásárolt kábítószert, és egy Tolna megyei nő, aki 2017 májusában az érdi férfitól szintén nagyobb mennyiségű speed port vásárolt továbbértékesítés miatt. A főügyészség a vádiratában valamennyi elkövetővel szemben fegyházbüntetés kiszabását indítványozta.