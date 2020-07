Videón a vasárnapi tömeges kerékpáros baleset

Közel 50-en estek el és 19-en sérültek meg abban a tömeges balesetben, ami vasárnap történt az I. Gran Gella Giro Kupa Tótvázsony és Balatonszőlős közötti szakaszán. Az esetről az egyik résztvevő tett közzé videót.

Mint korábban megírtuk, a baleset az utolsó futamban történt, amelyen 140-en indultak, felnőtt nők és férfiak, amatőr és igazolt versenyzők.

A főszervező elmondta, hogy nem tudják, mi okozhatta a balesetet, többféle ok is felmerült, volt, aki durranást hallott, ami defektet jelez, de az is elképzelhető, hogy valaki a padkára hajtott és elesett. Ilyenkor a többiek nem tudnak megállni, hiszen ezen a szakaszon (mint a videón is látható) 70-80 kilométeres sebességgel száguldanak a versenyzők. Körülbelül ötvenen estek el, szerencsére a többségük horzsolásokkal megúszta, de az úttest horrorisztikus látványt nyújtott, vér és törött biciklik mindenfelé.

A videó megtekintését csak erős idegzetű olvasóinknak ajánljuk (a baleset 4:22-től látható):

Kilenc mentőautó és két mentőhelikopter érkezett a helyszínre, a mentők összesen 19 sérültet láttak el könnyebb és súlyosabb sérülésekkel, utána kórházba szállították őket.