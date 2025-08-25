Napról napra pusztul a jobb sorsra érdemes kastély (+ galéria)

„Az egykori barokk stílusú kastély az 1700-as évekből napjainkig. A tökéletes állapotú, korábban szállóként működő épületet mára szanaszét verték. Nagy kár érte" – írja a Facebook-bejegyzésben.

A kastély egyes részeit a vandálok verték szét

Fotó: Magyarország elhagyottan – BCO urbex/Facebook

Mi lesz a gyönyörű kastély sorsa?

Az egyik hozzászóló így írt a kastélyról: „Már a nyolcvanas években is meg lehetett szállni benne, de az Apponyi-kastély az ezredfordulón kapott egy új esélyt. 1999-ben megvásárolta egy vállalkozó, majd kiemelkedő építészekből, kertészekből álló csapatot alakított, és korábbi pompájába állította vissza a kastélyt, amit Gróf Apponyi Kastélyszálló néven nyitott meg 2001-ben. A kétezres évek derekán jártunk is a négycsillagos szállodában, ami akkor valóban lenyűgözőnek számított. Kár, hogy nem volt rentábilis a működése, tudtommal árulják."