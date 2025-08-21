250 000 forinttal gazdagodhatsz, ha a MOHU aranykukájába dobod a szemetedet

Az Aranykuka 12 városba látogat el, városonként mindössze 2 napra. Aki a megjelölt napokon adja le felesleges holmiját, és beszkenneli a pódiumon lévő aranyszínű QR-kódot, akár 250 000 forinttal is gazdagodhat – olvasható a MOHU oldalán.

A MOHU aranykukája augusztus 29-30-án lesz Veszprémben

Fotó: mohuaranykuka.hu

Az aranykuka augusztus 29-30-án lesz Veszprémben. Ez idő alatt a főnyereményen kívül heti nyereményeket is kisorsolnak. Hétfőtől szombatig a nyitvatartási időben kereshetjük fel a hulladékudvart.

Heti nyeremények a MOHU-nál

Egész augusztusban, a játékban részt vevő 12 hulladékudvarban található egy másik, állandó QR-kód is. Ha leadod a hulladékodat és becsekkolsz, ezzel automatikusan bekerülsz a heti sorsolásokba, ahol környezetbarát nyereményekhez juthatsz: e-roller, okosóra és egyéb izgalmas ajándékok.