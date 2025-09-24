szeptember 24., szerda

Kényszerpihenő

Ide sem mehetünk kirándulni jövő tavaszig

A Bakony egyik kedvelt kirándulóhelye hamarosan hosszú időre elcsendesül. Az arborétum magas fáit súlyos veszély fenyegeti, a következményeket megjósolni is nehéz.

Mák Lilla

A Zirci Ciszterci Arborétum tegnap osztotta meg a szomorú hírt, miszerint 2025. szeptember 28-tól 2026. március végéig zárva tartja kapuit. A kényszerpihenő után a park megújulva nyílik meg a látogatók előtt. Az országos jelentőségű védett természetvédelmi területen hónapokon át dolgoznak majd a szakemberek a biztonság és a fenntarthatóság érdekében.

Bezár az arborétum Zircen, ahol komoly veszély fenyegeti a fákat
Fotó: Zirci Ciszterci Arborétum/Facebook

A Zirci Arborétum lezárására a klímaváltozás és egy különösen veszélyes kórozó felbukkanása miatt volt szükség. Az utóbbi években pusztító gombabetegség csapott le a kőrisekre, amely először a 2010-es évek elején bukkant fel, majd 2019-ben a lébényi erdőben is komoly károkat okozott. A fertőzés alattomosan a gyökeret és a törzset támadja, fokozatosan megfosztva a fát az élethez szükséges tápláléktól és víztől – ellenszere nincs. Mindezt pedig tovább súlyosbítják az aszályos nyarak, a hirtelen özönvízszerű esők és a szélviharok.

Folyamatosan dolgoznak az arborétum megmentésén

A szakértők jelenleg is folyamatosan monitorozzák az arborétum állapotát, felmérik a pusztuló példányokat és kijelölik a kivágásra ítélt fákat. A tervek szerint a beteg fák eltávolítása mellett a faállomány fiatalítását is folytatják, például a híres hársfasor esetében.

A mostani kényszerpihenő célja is az, hogy a közösség bevonásával új erőre kapjon, és tavasszal ismét egy különleges, zöld szigetként várja Zirc kedvenc kirándulóhelye az odalátogatókat. Az arborétum évszázados története során átvészelt háborúkat, nélkülözést és zord teleket is a Bakony szívében. Árnyas lombjai alatt nemzedékek találtak békét, menedéket és csendet a világ zajától.

Zirci Ciszterci Arborétum kirándulóhely kacura fa
Az arborétum egyik különlegessége a süteményillatú kalácsfa, vagy más néven kacura
Fotó: Müller Anikó Hanga/Napló

Eddig is fiatalították már az arborétum faállományát

Korábban megírtuk, hogy a Zirci Ciszterci Arborétumban rendszeresen szükség van faápolási munkálatokra, hogy megőrizzék a több száz éves park biztonságát és különleges értékeit. Ez is jól mutatja, milyen felbecsülhetetlen kincset jelent a város számára az arborétum, amelynek védelme mindannyiunk közös felelőssége.

 

