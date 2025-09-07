Így fest napjainkban az egykori híres Tungsram gyár (+ galéria)

„Az egykori győri Tungsram gyárban 2009-ben állt le a termelés. Ma csak enyészik" – írja a Magyarország elhagyottan – BCO urbex Facebook-csoport az egyik legújabb bejegyzésében. A Tungsram 1989-ben az amerikai General Electric tulajdonába került.

Mára ennyi maradt a győri Tungsram gyárból

Fotó: Magyarország elhagyottan – BCO urbex Facebook

A Tungsram gyárak története

Az Egger Béla és Tsa. Huszár utcai vállalatból alakult meg 1896-ban az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. Aschner Lipót igazgató nevéhez fűződik a Tungsram, valamint a körben ábrázolt T védjegyek 1909-es bejegyeztetése.

Az izzólámpa tömeges elterjedésében döntő szerepet játszott, hogy a gyár 1906-ban megvásárolta Just Sándor és a horvát származású Franjo Hanaman volfrámszál-előállítási szabadalmát, majd megkezdte a volfrámszálas izzók gyártását. A későbbi szabadalmi fejlesztések révén a Tungsram izzólámpái világszerte elterjedtek, ami a vállalat gyors növekedését eredményezte.

Az első világháború idején indult fellendülésnek a rádiócsőgyártás, amely később a cég egyik legnyereségesebb üzletágává vált. 1989-ben a Tungsramot felvásárolta az amerikai General Electric, amely ezt követően GE néven folytatta a működését.